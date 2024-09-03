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İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Hande Yener Konseri

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İzmir Enternasyonal Fuarı'nda düzenlenen Çim Konserleri kapsamında ünlü sanatçı Hande Yener, İzmirlilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Yener, popüler şarkılarını seslendirerek izleyicileri coşturdu.

Bu yıl kapılarını 93'üncü kez açan İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), İzmirlilere unutulmayacak anlar yaşatmaya devam ediyor. Gelenekselleşen Çim Konserleri kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Hande Yener, en sevilen şarkılarını İzmirliler için seslendirdi.

Çıkış yaptığı 2000'li yıllardan bu yana popülerliğini koruyan ünlü şarkıcı Hande Yener, İzmir Enternasyonal Fuarı'nda düzenlenen Çim Konserleri'nde sahne aldı. Sahne şovu, sesi ve şarkılarıyla İzmirlilere keyifli bir akşam yaşatan Yener, pop ve elektronik müzikten oluşan en sevilen parçalarını seslendirdi. Konsere, ellerinde Hande Yener'in şarkı sözlerinden oluşan pankartlarla katılan müzikseverler de Yener'in "Benden bir tane daha yok", "Sebastian", "Bodrum" gibi şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Konserde İzmirlilere seslenen Yener, "Biz hayvanseveriz. Biz insanseveriz. Biz bu dünyayı sevenleriz. Tabiatı sevenleriz Doğaya aşık, ülkemize aşığız" dedi.

Çim Konserleri devam edecek

Çim Konserleri; Semicenk, Motive, Mahsun Kırmızıgül, Hayko Cepkin ile devam edecek. Migros sponsorluğunda ise Derya Bedavacı ve Sakiler de Çim Konserleri kapsamında sahne alacak. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş günü olan 9 Eylül'de ise Haluk Levent konser vererek İzmirlilere unutulmayacak bir akşam yaşatacak. 93. İEF Alternatif Sahne'de, Anıl Piyancı, Perdenin Ardındakiler, Redd, Şanışer&Sokrat St, Ceylan Ertem, Yedinci Ev ve Can Gox yer alacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

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