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İstanbul'u terk eden ünlü oyuncu, şimdilerde hortumla duş alıyor

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Oyuncu Sarp Levendoğlu, İstanbul'u terk edip Datça'da yaşamaya başlamıştı. Yeni hayatını sosyal medya hesabından sık sık anlatan Levendoğlu, bu kez hortumla duş aldığı anları takipçileriyle paylaştı.

Bir döneme damga vuran dizilerde boy gösteren ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu, İstanbul'u terk ederek Datça'ya yerleşmişti. Yeni yaşam tarzıyla dikkat çeken oyuncunun paylaşımları büyük ilgi görüyor.

"DÖRT ÇEŞİT YEMEĞE 200 LİRA ÖDÜYORUM"

Yaptığı bir açıklamada izole bir hayat yaşamayı tercih ettiğini belirten ünlü oyuncu, "45 yaşındayım ve daha sağlıklı bir yaşam için buradayım. Sabah kalkıyorum, spor yapıyorum. Trafik yok, istediğin her şeyi yapabiliyorsun. Bu, gerçekten büyük bir lüks. Magazinle alakam yok. Bazı insanlar kendini göstermek ister, bazıları ise izole bir hayat yaşamayı tercih eder. Datça'da şöhretin pek bir önemi yok. Pahalı arabalarını sergileyebileceğiniz bir bar yok. Restoranlarda herkes rahat. Eleştiri olarak söylemiyorum, ama şan şöhretin orada bir değeri yok. Üstelik Datça ekonomik bir yer. Bir esnaf lokantasına gidiyorum. Spordan sonra dört çeşit yemek yiyorum, en fazla 200 lira ödüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul'u terk eden ünlü oyuncu, şimdilerde hortumla duş alıyor

HORTUMLA DUŞ ALDIĞI ANLARI PAYLAŞTI

Instagram hesabından sık sık bu yaşantısına dair paylaşımlarda bulunan Sarp Levendoğlu son olarak serin havada hortumla duş aldığı anları yayınladı. Sarp Levendoğlu videoya "Burada havuz yok, neden mi? Çünkü hortum var" notunu düştü.

İstanbul'u terk eden ünlü oyuncu, şimdilerde hortumla duş alıyor
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıNetherill:

tebrikler sarp

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

kim merak ediyor ki zaten

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıCihans:

Hortuma dikkat et kardesim

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