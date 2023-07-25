İrem Sak, basketbolcu sevgilisinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı

Bir süredir ekranlardan uzak olan İrem Sak ile kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz aşkı son gaz devam ediyor. Son zamanlarda el ele görüntü veren ikiliden sonunda aşk pozu geldi. Sak sevgilisinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

ÇİFTTEN BİRLİKTE İLK KARE

İrem Sak, NBA'de forma giyen başarılı Milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz'ın doğum gününü sosyal medya hesabından birlikte ilk fotoğraflarını paylaşarak kutladı. Ünlü çift, ilişkilerini 2 yıldır gözlerden uzak yaşamaya özen gösteriyor.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde ilişkisi hakkında "Her şey yolunda, mutluyuz" açıklamasını yapmıştı.