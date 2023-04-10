İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın kızı 11 yaşına bastı! Son haliyle annesinin boyuna yaklaştı

Ayşegül Yıldız, 2011 yılında ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinden Elif Ada adını verdikleri bir kızları bulunan çift, 2013 yılında yollarını ayırdı. Elif Ada'nın son hali ise gündem oldu.

"YENİ YAŞIN MUTLULUK VE SAĞLIK GETİRSİN"

Ünlü çiftin gözlerden uzak büyüttüğü kızları Elif Ada, 11 yaşına girdi. Kızına evde sade bir doğum günü kutlaması yapan Ayşegül Yıldız, o anları Instagram hesabından yayınlayarak şu notu düştü: "Çiçeğim... Bir yaş daha aldın hayattan, dolu dolu 10 senemiz geride kaldı. Yepyeni bir yaşa adım atarken, dilerim yüzün gibi, o pırıl pırıl kalbin gibi, yeni yaşında, bir ömür tertemiz, mutlulukla ve sağlıkla geçsin. Sanırım her anne gibi dünyanın en şanslı annesiyim. Ne kadar şükretsem az. Hayatıma kattığın onca güzellik, bana öğrettiğin binlerce şey için sana çok teşekkür ederim. Hayatıma mutluluk, neşe kattın. İyi ki doğdun ve iyi ki varsın. Seni çok seviyorum bebeğim. Annesinin kuzusu. Boyu boyuma huyu huyuma denk. Çok sevin çocuklarınızı, ufak tefek şeyler için kırmayın kalplerini. Çok tecrübesiz, çok masumlar…. Deprem hepimizin kalbinde derin yaralar açtı. O yüzden daha sıkı sarılın sevdiklerinize ve evlatlarınıza. İyi ki varlar."

11 yaşına giren Elif Ada'nın annesinin boyuna yaklaşması ve Yıldız'a olan benzerliği ise herkesin dikkatini çekti.

İşte Elif Ada'nın son hali...