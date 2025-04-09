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İbrahim Tatlıses kızı Elif Ada'nın yeni yaşını kutladı!

İbrahim Tatlıses kızı Elif Ada'nın yeni yaşını kutladı!
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İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın kızı Elif Ada, 11 yaşına bastı. Tatlıses, kızının doğum gününü "İyi ki doğdun altın ufağım!" diyerek kutlarken, Yıldız, duygusal bir mesajla kızı için şükranlarını dile getirdi. Elif Ada'nın, büyüdükçe babasına olan benzerliği ise dikkat çekiyor.

İbrahim Tatlıses ve eski eşi Ayşegül Yıldız, 2011 yılında evlenmiş ve kısa süre sonra kızları Elif Ada'yı kucaklarına almışlardı. Ancak çift, Elif Ada henüz bebekken yollarını ayırmıştı. Küçük yaşta anne ve babasının evliliğinin ardından geriye kalan en değerli bağ olarak dikkat çeken Elif Ada, genç bir kız oldu. 11 yaşına basan Elif Ada, babası İbrahim Tatlıses'e olan benzerliğiyle sıkça gündeme geliyor.

İbrahim Tatlıses kızı Elif Ada'nın yeni yaşını kutladı!

İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Elif Ada'nın yeni yaşını kutladı. Tatlıses, kızının doğum gününü sosyal medya paylaştığı fotoğrafla kutladı: İyi ki doğdun altın ufağım!

Ayşegül Yıldız ise kızının fotoğraflarını duygusal bir yazıyla paylaştı: "Bu gece yaklaşık bu saatlerde seni kucağıma aldığımda anladım bu dünyanın en şanslı insanı olduğumu…. O günden beri her günüm için şükür sebeplerimin başı, dualarımın merkezisin güzel bebeğim…" "Seni bana nasip eden Rabbime sonsuz şükürler olsun. Geçirdiğimiz her saniye, birlikte gülüp eğlendiğimiz her an, sarılarak uyuduğumuz her gece için ne kadar şükretsem az...

İbrahim Tatlıses kızı Elif Ada'nın yeni yaşını kutladı!

Ne kadar şanslıyım ki sen bana emanet edildin." "Seninle hem öğrendiğim, hem çok eğlendiğim ve çokca gururlandığım bu güzel yolda, bana yol gösterdiğin için, yeniden çocuk olmayı hatırlattığın için, tarifsiz duygular ve mutluluklar yaşatıp, yolumu aydınlattığın için sana çok teşekkür ederim prensesim. İyi ki sen"

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Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMurat DOĞAN:

nekadar büyük bi haber eger İbo kızının yeni yaşını kutlamasaydı kızı yeni yaşına nasıl girecekti bu ve bunun gibi haberleri ne diye yaparsınız

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Haber Yorumlarıabuzittin Kirar:

Editör bu senede benim doğum günümü kutlamayı ihmal etme lütfen.

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Haber Yorumlarıİlhan Özberk:

bu ğiyar takmiyoruz

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