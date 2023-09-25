İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada büyüdü

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada, annesi Ayşegül Yıldız'ın boyuna yetişti. Elif Ada'nın babası İbrahim Tatlıses'e olan benzerliği ise dikkat çekti.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses annesinin boyuna yetişti. Ayşegül Yıldız kızıyla olan fotoğrafını paylaşınca ne kadar büyümüş yorumları yapıldı.

Boyu neredeyse annesi ile aynı olan küçük Elif Ada'nın babası İbrahim Tatlıses'e benzerliği ise dikkat çekti.

Ayşegül Yıldız kızıyla paylaştığı fotoğraf beğeni yağmuruna tutulurken " Küçük İbo" yorumları yapıldı.