Hülya Avşar, "Hav Hav Hav" şarkısını böyle söyleyemedi

Lvbel C5'i konuk eden Hülya Avşar, ünlü rapçinin "Hav Hav Hav" şarkısını söylemeye çalıştı. Dili dönmeyen Avşar'ın neşeli halleri dikkat çekti.

HÜLYA AVŞAR, HAV HAV HAV'I SÖYLEMEYE ÇALIŞTI

Sanatçı Hülya Avşar, "Hav Hav Hav" şarkısıyla tepki çeken rapçi Lvbel C5'i, programında konuk etti. Avşar'ın, müzik listelerinde geçtiğimiz haftalarda en çok dinlenen şarkı olan, daha sonra gençleri olumsuz etkilediği gerekçesiyle CİMER'e şikayet edilen şarkıyı söylemeye çalıştı.

"HAVLAMAK İYİ GELDİ

Şarkının sözlerini söyleyemeyen Avşar'a daha sonra Lvbel C5 katıldı. İkilinin neşeli anları dikkat çekerken, Avşar paylaşımına, "Havlamak iyi geldi" notunu düştü.