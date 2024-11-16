Üye Girişi
Haberler

Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa ile Nil Karaibrahimgil aynı sahneyi paylaştı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Hayalim sahnede olmak" diyen Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa, Nil Karaibrahimgil'in sahnesine konuk oldu. İkilinin "Kuzey Yıldızı" şarkısına yaptığı düet büyük beğeni topladı.

Müziğe olan yeteneğiyle dikkat çeken, oyuncu Ceyda Düvenci'nin 13 yaşındaki kızı Melisa Nur Akgün'ün "sahne" hayali gerçek oldu. Melisa, şarkıcı Nil Karaibrahimgil'in Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserine katıldı.

DİNLEYENLERDEN TAM NOT ALDI

Aynı sahneyi paylaşan ikili "Kuzey Yıldızı" şarkısında düet yaptı. Konser alanını dolduran müzikseverler ikilinin performansını dakikalarca alkışladı.

Nil Karaibrahimgil ve Melisa'nın düet videosu sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda beğeni alan videoya kullanıcılar "Şahane", "Başarıların daim olsun Melisa", "Bayıldım, sanki senelerdir sahnede" gibi yorumlar yaptı.

KARAİBRAHİMGİL'DEN ANLAMLI HEDİYE

Ünlü şarkıcı, bestelerini yaparken kullanması için Melisa'ya defter hediye etti.

'GELECEKTE SAHNEDE OLACAĞIM' DEMİŞTİ

Cumhuriyet Bayramı'nda annesinin programına konuk olan Melisa, Düvenci'nin "Bir Türk genci olarak kendini nerede hayal ediyorsun?" sorusuna şu ifadelerle yanıt vermişti:

"Ya sahnede ya söz yazarken... Ama kesinlikle müzik ile uğraşmak istiyorum, en büyük hayalim bu. Müziğe tutunmak beni çok sinirlendiğimde de korktuğumda da sevinçte de üzüntüde de kurtarıyor. Yazmak duygularımı kontrol etmemi sağladı, hala da sağlıyor."

Melisa Nur Akgün, Ceyda Düvenci'nin iş insanı Engin Akgün ile evliliğinden dünyaya geldi. Düvenci, doğar doğmaz geçirdiği beyin kanaması nedeniyle serebral palsi hastası olan kızı Melisa'nın sağlığı için 2011 yılından bu yana mücadele veriyor.

Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa ile Nil Karaibrahimgil aynı sahneyi paylaştı
Haberler.com / Çağla Taşçı - Magazin
Özgür Özel, AK Parti'nin olası cumhurbaşkanı adaylarını saydı

Özel, AK Parti'nin olası cumhurbaşkanı adaylarını saydı

 Ahmet Türk'ü ziyaret eden İmamoğlu'nun Mardin'e girişi dikkat çekti

İmamoğlu'nun kente girişine bakın

 Köfteci Yusuf'un ardından bir skandal daha! Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar şoke etti

Ünlü markanın dönerinden çıkanlar şoke etti
Şimşek'ten enflasyon paylaşımı: Fiyat istikrarına giden yol sabır ve kararlılık gerektiriyor

Bakan Şimşek'ten sabır ve kararlılık vurgusu
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Ece Üner de yer alsaydı keşke. Nil Karaibrahim'in kuzeni nasılsa. Meşk ederlerdi beraber.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Arka Sokaklar 690. bölüm tek parça full HD izle! Danilo Şef kime kaşık attı 16 Kasım Cumartesi? Kızılcık Şerbeti 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 84. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! 16 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 16 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 16 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 16 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kızılcık Şerbeti 76. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! 1992 Barcelona Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak Türkiye'nin olimpiyat madalyası alan ilk kadın sporcusu olan Hülya Şenyurt hangi branştır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.