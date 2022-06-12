Hande'yi Çabuk Unuttu! Bodrum'da Başka Bir Güzelle Yakalandı - Haberler

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Hande'yi Çabuk Unuttu! Bodrum'da Başka Bir Güzelle Yakalandı

Snob Magazin - Magazin
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Hande'yi Çabuk Unuttu! Bodrum'da Başka Bir Güzelle Yakalandı

Hande Erçel ile Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı yönündeki iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Yıldırım'ın daha önce de adının anıldığı ve 'aile dostum' dediği oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile aynı yerden fotoğraf paylaşmaları, sosyal medyada ihanet haberlerini gündeme getirmişti. Kaan Yıldırım bu kez Bodrum'da başka bir güzelle baş başa eğlenirken yakalandı.

Kerem Bürsin ayrılığının ardından Halka dizisindeki rol arkadaşı Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel, yurt dışında sevgilisi ile ilk kez el ele görüntülenmiş ve aşk resmen belgelenmişti.

Kısa süre önce Londra ve ardından Marmaris'te aşk tatili yapan Hande Erçel ile Kaan Yıldırım, sosyal medyanın gündemine oturdu. Erçel'in, Kaan Yıldırım ile ilgili gelen sorulara kaçamak cevaplar vermesi, dedikodu kazanını kaynattı.

Daha önce de adının birlikte anıldığı kendisi gibi oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile aynı yerden tatil paylaşımları yapan Kaan Yıldırım için "Hande Erçel'den ayrıldı" iddiası ortaya atıldı.

Snob Magazin'in özel haberine göre; Kaan Yıldırım, Bodrum'da The Galliard Cove House adlı mekanda başka bir güzelle görüntülendi. Meraklı vatandaşlar tarafından görüntülenen ikilinin gece boyunca samimi halleri dikkat çekti. Aynı mekanda Uraz Kaygılaroğlu ve Cem Yılmaz'ın da eğlendiği görüldü. İşte bu görüntüler, çiftin ayrıldığının kesin kanıtı olarak yorumlandı.

Snob Magazin / Magazin

Kaan Yıldırım Tuğçe Açıkgöz Hande Erçel Bodrum Magazin Haberler

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