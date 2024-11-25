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Hande Erçel 31. yaşını kutladı: İşte doğum günü partisinden kareler

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Ünlü oyuncu Hande Erçel 31. yaş gününü kutladığı doğum günü partisinden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Erçel'in fotoğrafları sosyal medyada ilgi çekti.

Başrollerini Barış Arduç ile paylaştığı "Rüzgara Bırak" adlı filmle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Hande Erçel 31 yaşını kutladı.

Uzun süredir birlikteliklerini sürdüren Hakan Sabancı-Hande Erçel çifti Mısır'a girmişti. Erçel'in doğum gününü de Mısır'da kutladılar.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alan Erçel, doğum günü kutlamasından birçok kare paylaştı.

Erçel daha sonra "Teyzeciğim kaç yaşına girdin, 18 mi?" notuyla ailesi ve arkadaşlarıyla yaptığı kutlamalardan birçok kare yayınladı.

Hande Erçel 31. yaşını kutladı: İşte doğum günü partisinden kareler

Hande Erçel 31. yaşını kutladı: İşte doğum günü partisinden kareler

Hande Erçel 31. yaşını kutladı: İşte doğum günü partisinden kareler
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Magazin
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