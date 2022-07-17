Hande Ataizi, Oğlu Leon ve Sevgilisi Ölümden Döndü! - Haberler

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Hande Ataizi, Oğlu Leon ve Sevgilisi Ölümden Döndü!

Snob Magazin - Magazin
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Hande Ataizi, Oğlu Leon ve Sevgilisi Ölümden Döndü!

Oyuncu Hande Ataizi, oğlu Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu Bodrum tatilinde ölümden döndü. Geçtiğimiz akşam komşularının aracıyla eve dönerken bulundukları araç bir anda alev aldı. Canlarını zor kurtardılar. İşte detaylar...

Oyuncu Hande Ataizi geçtiğimiz akşam oğlu ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile komşusunun aracıyla eve dönerken büyük bir kaza atlattı.

Bodrum Gündoğan yolunda aracın aniden alev almasını diğer araçların kornalarıyla uyarması sonucu anlayan ve son anda araçtan inen Ataizi, sevgilisi, oğlu ve komşusu canlarını zor kurtardılar.

Araçtan uzaklaşınca aracın patlayarak alev almasıyla şok olan ve bir süre kendine gelemeyen Hande Ataizi, "Büyük bir kaza atlattık. Çevredeki insanların kornaları, 'araba yanıyor hemen inin' bağrışları bizi kurtardı. İnanamıyorum, hala şoktayım. Eğer bir dakika daha geç fark etsek araç kapılarını kilitlermiş ve çıkma ihtimalimiz yokmuş. Son anda uzaklaşarak kurtulduk" dedi.

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