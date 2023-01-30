Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, iç çamaşırlı pozlarını paylaştı

Magazin Haberleri

Mahkum dizisindeki performansıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından dantelli iç çamaşırıyla verdiği pozları paylaştı. Oyuncunun pozları kısa süre içinde binler yorum ve beğeni aldı.

Mahallenin Muhtarları, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, İstanbullu Gelin, Mucize Doktor ve Mahkum gibi başarılı projelerdeki performansıyla adından söz ettiren genç oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

İÇ ÇAMAŞIRLI POZLARINI PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan 30 yaşındaki oyuncu, 991 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından siyah dantelli sütyeniyle verdiği pozları paylaştı. Oyuncunun "Blur" notuyla paylaştığı pozlar kısa sürede binlerce beğeni alırken takipçilerinden de "Çok güzelsin" yorumları yağdı.

İşte oyuncunun pozları...

Güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, iç çamaşırlı pozlarını paylaştı

Güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, iç çamaşırlı pozlarını paylaştı

Güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, iç çamaşırlı pozlarını paylaştı

Güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, iç çamaşırlı pozlarını paylaştı

Güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, iç çamaşırlı pozlarını paylaştı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Hayal Köseoğlu Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title