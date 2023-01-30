Güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, iç çamaşırlı pozlarını paylaştı

Mahallenin Muhtarları, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, İstanbullu Gelin, Mucize Doktor ve Mahkum gibi başarılı projelerdeki performansıyla adından söz ettiren genç oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

İÇ ÇAMAŞIRLI POZLARINI PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan 30 yaşındaki oyuncu, 991 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından siyah dantelli sütyeniyle verdiği pozları paylaştı. Oyuncunun "Blur" notuyla paylaştığı pozlar kısa sürede binlerce beğeni alırken takipçilerinden de "Çok güzelsin" yorumları yağdı.

İşte oyuncunun pozları...