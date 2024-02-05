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Gülriz Sururi'nin vasiyetiyle ilgili dava açıldı

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Merhum oyuncu Gülriz Sururi'nin vasiyetiyle ilgili dava açıldı. LÖSEV, vasiyete göre kendilerine bağışlanan paranın ödenmediğini iddia ederek, sanatçının kuzeni Çiğdem Sururi'ye dava açtı.

Merhum oyuncu Gülriz Sururi'nin vasiyeti davalık oldu. 2018 yılında vefat eden sanatçının vasiyeti 2020 yılında açıklanmıştı.

Akşam'ın aktardığına göre LÖSEV, vasiyete göre kendilerine 2 bin 500 dolar bağışlandığını iddia etti.

Bugüne kadar bir ödeme yapılmadığını öne süren LÖSEV, vasiyetnamenin yerine getirilmesi için sanatçının kuzeni Çiğdem Sururi'ye dava açtı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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