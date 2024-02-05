Gülriz Sururi'nin vasiyetiyle ilgili dava açıldı

Merhum oyuncu Gülriz Sururi'nin vasiyeti davalık oldu. 2018 yılında vefat eden sanatçının vasiyeti 2020 yılında açıklanmıştı.

Akşam'ın aktardığına göre LÖSEV, vasiyete göre kendilerine 2 bin 500 dolar bağışlandığını iddia etti.

Bugüne kadar bir ödeme yapılmadığını öne süren LÖSEV, vasiyetnamenin yerine getirilmesi için sanatçının kuzeni Çiğdem Sururi'ye dava açtı.