Gülcan Arslan'dan cesur pozlar!

Son olarak 'Kimler Geldi Kimler Geçti' ve 'Sandık Kokusu' dizilerinde rol alan ünlü oyuncu Gülcan Arslan, bir süredir tatil yaptığı Bali'den cesur pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinin yeni sezon çekimlerini bitirdikten sonra dinlenmek için soluğu Bali'de alan Gülcan Arslan, doğayla baş başa vakit geçirmeye devam ediyor. Furkan Andıç'ın da aralarında bulunduğu dostlarıyla 2025'e Bali'de giren ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından sık sık tatil pozlarını paylaşıyor.

İNEKLE POZ VERDİ

Arslan, paylaştığı diğer pozlarıyla da adından söz ettirdi. Gili Adası'na da giden 38 yaşındaki oyuncu, pembe bikinisiyle bir ineğin önünde poz verdi.

İşte Gülcan Arslan'ın Bali pozları...