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Gülcan Arslan'dan cesur pozlar!

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Ünlü oyuncu Gülcan Arslan, kısa bir tatil molası için Bali'ye gitti. Yoğun bir çekim sürecinin ardından enerji toplamak ve dinlenmek için Bali'nin eşsiz doğasını tercih eden Arslan, sosyal medya hesabından tatil karelerini paylaştı.

Son olarak 'Kimler Geldi Kimler Geçti' ve 'Sandık Kokusu' dizilerinde rol alan ünlü oyuncu Gülcan Arslan, bir süredir tatil yaptığı Bali'den cesur pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinin yeni sezon çekimlerini bitirdikten sonra dinlenmek için soluğu Bali'de alan Gülcan Arslan, doğayla baş başa vakit geçirmeye devam ediyor. Furkan Andıç'ın da aralarında bulunduğu dostlarıyla 2025'e Bali'de giren ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından sık sık tatil pozlarını paylaşıyor.

İNEKLE POZ VERDİ

Arslan, paylaştığı diğer pozlarıyla da adından söz ettirdi. Gili Adası'na da giden 38 yaşındaki oyuncu, pembe bikinisiyle bir ineğin önünde poz verdi.

İşte Gülcan Arslan'ın Bali pozları...

Gülcan Arslan'dan cesur pozlar!

Gülcan Arslan'dan cesur pozlar!

Gülcan Arslan'dan cesur pozlar!

Gülcan Arslan'dan cesur pozlar!
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Çıplak olmak cesur olmak mıdır...

Yorum Beğen14
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Haber YorumlarıMapo 77:

sineksiklet

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Haber YorumlarıJokerAllame:

bas kamçilik

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