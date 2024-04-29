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Grup Hepsi Üyesi Cemre Kemer İkinci Çocuğunu Dünyaya Getirdi

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39 yaşındaki ünlü isim Cemre Kemer, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Kemer, Instagram hesabından aile karesini takipçileriyle paylaştı.

Grup Hepsi üyelerinden Cemre Kemer ile Eren Bakıcı evlenip anne olduktan sonra sahnelere veda etmişlerdi. Artık aktif kariyerini sosyal medyada influencer olarak sürdüren 39 yaşındaki ünlü isim, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Bir kızı bulunan Cemre Kemer'in ikinci çocuğu ise erkek oldu. Kemer, Instagram hesabından paylaşımda bulundu ve aile karesini takipçilerine sundu.

CEMRE KEMER'DEN AİLE POZU

Grup Hepsi üyelerinden Cemre Kemer'in oğlunun saçları dikkat çekerken, oğlunun yüzünü saklamadan paylaşması da ayrıca beğeni topladı.

İşte Cemre Kemer'in annesi eşi, kızı ve oğlu...

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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