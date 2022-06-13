Gizemli Kız Arkadaşı Tanıdık Çıktı!

Kerem Bürsin ayrılığının ardından Halka dizisindeki rol arkadaşı Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel, yurt dışında sevgilisi ile ilk kez el ele görüntülenmiş ve aşk resmen belgelenmişti.

Kısa süre önce Londra ve ardından Marmaris'te aşk tatili yapan Hande Erçel ile Kaan Yıldırım, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bir süredir ayrıldıkları konuşulan ikiliden Kaan Yıldırım, Bodrum'da tatil yapıyor.

BODRUM'DA KAFA DAĞITIYOR

Snob Magazin'in özel haberine göre; Kaan Yıldırım, Bodrum'da The Galliard Cove House adlı mekanda başka bir güzelle görüntülendi. Meraklı vatandaşlar tarafından görüntülenen ikilinin gece boyunca samimi halleri dikkat çekti. Aynı mekanda Uraz Kaygılaroğlu ve Cem Yılmaz'ın da eğlendiği görüldü.

YANINDAKİ KİŞİ...

Kaan Yıldırım'ın gece boyunca eğlendiği kişinin kendisi gibi oyuncu olan Tuğçe Açıkgöz olduğu iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde Kaan Yıldırım ile Tuğçe Açıkgöz'ün aynı yerde tatil yaptığı da iddia edilmişti.

KAAN YILDIRIM KİMDİR?

Kaan Yıldırım nereli ve kaç yaşında; Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 yılında İstanbul'da doğdu. İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun oldu. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisinde Kadir karakterini canlandırarak başladı. Ancak Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı. 2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı.

14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift 26 Haziran 2019 tarihinde boşandılar.

Yıldırım, bir dönem şarkıcı Hadise ile yaşadığı aşkla adından söz ettirdi.

TUĞÇE AÇIKGÖZ KİMDİR?

10 Şubat 1993 tarihinde Eskişehir'de doğan Tuğçe Açıkgöz, Kadir Has Üniversitesi'nde eğitim görmüş isim burada Tiyatro bölümünü okuyarak mezun olmuştur. İstanbul Büyük Şehir Tiyatroları Çocuk bölümü olmak üzere çok sayıda tiyatro oyununda yer alan Tuğçe Açıkgöz daha sonra başarılı dizi ve Film projelerinde yer almıştır. 2005 yılında bir televizyon filmi olan "Alaturka" filminde yer alarak ilk oyunculuk sınavına çıkmış olan isim akabinde ise "Babam Geri Döndü" filminde oynamıştır.

2007 yılında "Vatan Sağolsun" dizisinde Şehit eşini canlandırmış olan ünlü oyuncu, 2015 yılında ise "Yaz'ın Öyküsü" dizisinde Ekim karakteri ile yer almıştır. Son olarak ise dijital platformda yayınlanan Börü dizisinde oynamaktadır.

TUĞÇE AÇIKGÖZ DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2005 – Alaturka (Tv Film)

2005 – Babam Geri Döndü (Tv Film)

2007 – Vatan Sağolsun

2011 – Ağlama Ne Olur (Tv Film)

2014 – Alev (Tv Film)

2015 – Yaz'ın Öyküsü (Ekim)

2016 – Baba Mirası (Film)

2019 – Leke (Şirin)

2021- Sol Yanım (Zeynep)

2021- Börü 2039 (Ece Kara)

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