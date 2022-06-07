FOX TV'de sürpriz ayrılık! Fulya Öztürk, yeni sezonda ekranda olmayacak
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Magazin
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FOX TV ekranlarında yayınlanan "Fulya İle Umudun Olsun" programının sunucusu Fulya Öztürk, yeni sezonda ekranda olmayacak. Öztürk, bundan sonraki meslek hayatına eskiden olduğu gibi haberci olarak devam etmek istediğini dile getirdi.
CNN Türk'te muhabirlik yaptığı sırada FOX TV'den gelen teklifle gündüz kuşağında "Fulya İle Umudun Olsun" programını yapmaya başlayan gazeteci Fulya Öztürk, söz konusu program kapsamında 3 cinayet soruşturmasını aydınlatarak, 60 kayıp kişinin bulunmasını sağladı.
Zaman zaman programda gerginlik yaşayan Öztürk, FOX TV'nin eski ana haber spikeri Fatih Portakal'la yaşadığı polemik nedeniyle de uzun süre konuşuldu.
Fulya Öztürk, artık gündüz kuşağında program yapmamaya karar verdi. Öztürk, bu kararının nedenini ise "Aklım ruhum hep haberde kaldı, yeni sezonda program yapmak istemiyorum" sözleriyle açıkladı.
Öztürk'ün aldığı bu kararı FOX yönetimiyle de paylaştığı ve yeni sezonda ekranda olmayacağını ilettiği öğrenildi.