Fotoğraftaki Gazeteci 23 Yıl Önceki Olaylı Geceyi Anlattı

Gazeteci ve marka danışmanı Okan Işık, o geceyi şöyle anlattı: Star gazetesinde çalışırken 1999 yılında gerçekleşen MGD'nin gecesinde görevliydim. Bütün yıldız isimler geceye katılmıştı. 'En İyi sanatçı' ödülünü alan Ahmet Kaya, sahneye çıktığında alkışlar içerisinde çıktı. Törende her şey normal bir şekilde ilerlerken Kaya, "Bu ödülümü 'İnsan Hakları Derneği' adına 'Cumartesi Anneleri' adına, 'magazine emek veren tüm insanlar' adına ve 'Tüm Türkiye halkı' adına alıyorum. Önümüzdeki kasette Kürt asıllı olduğum için Kürtçe bir şarkı yapıyorum. ve Kürtçe bir klip çekiyorum. Bu klibi yayınlayacak yürekli insanların olduğunu da biliyorum. " diyerek her zaman ki muhalif misyonunu gösterdi.

Bazı sanatçılardan yuh sesleri yükselmeye başlamıştı. Sahneden şarkısını söyleyip masasına giderken küfürler hakaretler havada uçmaya başladı. 'Bölücülük' yapıyorsun diyen Karadenizli şarkıcıları anlarım ama bugün Ahmet Kaya'nın dile getirdiği sözleri özgürce dile getiren Kürt sanatçılar o günde Ahmet Kaya'ya destek vermemesi beni çok üzdü. Gazetecilik hayatımda ilk kez Ahmet Kaya ile o gün karşılaştım ama eşinin yanında bu davranışlarla karşılaşması beni çok üzdü. İşimi yaparken bir yandan da ona zarar gelebilecek durumlara karşı önünde duvar oldum. Sadece ben değil bizden bazı gazeteci arkadaşlar da çembere alınmıştı. Giderken Erdal Acar'ın kulağına eğilip bir şeyler söyledi ama tabii ki o kargaşada duyamadım. Onunla aynı asansöre binmiştim. İçerisi kalabalıktı ama Ahmet Kaya o halde bile bizi teselli ediyor. 'Önemli bir şey yok. Merak etmeyin' diyordu. Çıkışta bir taksiye doğru giderken bir sivil polis de bize eşlik etti. Belki o gün o salondaki çok büyük isim olan Kürt sanatçılar da destek verip yanın Ahmet Kaya'nın yanına gitseydi provokasyon bence bu kadar büyümezdi. Ama o gecede hiç yürekli bir kürt sanatçı yerinden kalkıp destek vermedi. Ahmet Kaya yalnız bırakıldı.

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