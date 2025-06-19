Ferhat Üngür'den Alpaslan Bebek İçin Dayanışma Konsere

Ferhat Üngür'den Alpaslan Bebek İçin Dayanışma Konsere
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Diyarbakır'da yaşayan kas hastası 13 aylık Alpaslan Arslan bebeğe destek olmak amacıyla sanatçı Ferhat Üngür tarafından gerçekleştirilen dayanışma konseri yoğun ilgi gördü. Konserin geliri Alpaslan bebeğin tedavisi için kullanılacak.

Diyarbakır'da yaşayan 13 aylık kas hastası Alpaslan Arslan bebek için sanatçı Ferhat Üngür, tarafından dayanışma konseri verildi. Gelirinin tamamının Alpaslan bebek için kullanılacak konserde sevenlerinin karşısına çıkan sanatçı Ferhat Üngür, söylediği bir birinden güzel parçalarla salonu dolduranlardan ayakta alkış aldı.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen ve gelirinin tamamı kas hastası Alpaslan bebek için kullanılacak konsere hayırseverler yoğun ilgi gösterdi. Ailesiyle birlikte yaşam mücadelesi veren Alpaslan bebeğin tedavisi için gereken yüksek maliyetli ilaç kampanyalarla karşılanmaya çalışılırken, birçok sanatçı ve gönüllü de destek olmayı sürdürüyor. Ferhat Üngür'ün bu anlamlı konseri, hem farkındalık oluştururken hem de kampanyaya önemli bir katkı sağladı. Alpaslan bebeğin ailesi, gönüllü olarak konser veren Ferhat Üngür ve ekibi ile bilet alarak destek sunan tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Konserde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan sanatçı Ferhat Üngür, Alpaslan bebeğe bir nebze de olsa katkı sunmak için gönüllü olarak sahnede bulunduğunu ve tüm hayırseverlerin de bu zincire dahil olması gerektiğini söyledi. Üngür, sahnede Alpaslan bebeğin hayata tutunması için herkesin elini taşın altına koyması gerektiği çağrısında bulundu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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