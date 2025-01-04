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Ferdi Tayfur hakkını helal etmemişti... Deniz Oral'dan Ata Demirer hakkında sitem dolu açıklama

Ferdi Tayfur hakkını helal etmemişti... Deniz Oral'dan Ata Demirer hakkında sitem dolu açıklama
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Ünlü oyuncu Deniz Oral, Ferdi Tayfur için düzenlenen anma töreninde Ata Demirer hakkında sitem dolu sözler sarf etti.

Usta sanatçı Ferdi Tayfur 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Sevenlerini yasa boğan vefat sonrası bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlendi. Soğuk ve yağışlı havaya rağmen sevenlerinin veda etmek için akın ettiği törende Tayfur'un yakın dostu oyuncu Deniz Oral da hazır bulundu.

Oral, "Hala inanamıyorum şoktayım, çok büyük bir dostluğum vardı benim, son ana kadar da konuşuyorduk konuştuk şoktayım. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun." dedi.

Ferdi Tayfur hakkını helal etmemişti... Deniz Oral'dan Ata Demirer hakkında sitem dolu açıklama

"GELMEZLER ONLAR ABİ"

Ferdi Tayfur ile Ata Demirer arasında yaşanan küslüğün sorulması üzerine ise Oral şunları söyledi:

"Gelmezler onlar, gelmezler abi. Ben o süreci bizzat yakinen yaşadığım için, hikayeyi bana senaryosuyla anlattı hatta Şafak Sezer'i oynatmak istiyordu ama bir baktık Ata Demirer filmi çekmiş. Ben biliyorsun şahitte oldum mahkemeye de gittim ben ama olmadı yani kaybetti o mahkemeyi"

Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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