Eşref Rüya'nın Hıdır'ı fena yakalandı
Eşref Rüya dizisinde "Hıdır" karakterini canlandıran usta oyuncu Levent Özdilek, Gürcistanlı bir kadınla sokakta yürürken görüntülendi. Özdilek, yanındaki kadının kim olduğunun sorulması üzerine ünlü bir sanatçı olduğunu, uluslararası bir proje için geldiğini ve onun görüşmesini yaptıklarını söyledi.
Eşref Rüya dizisinde "Hıdır" karakteriyle ekrana gelen Levent Özdilek, sokakta bir kadınla yürürken görüntülendi. Yanındaki kişinin Gürcistanlı olduğunu belirten Özdilek, kadının uluslararası bir projede yer aldığını ve Türkiye'ye bu kapsamda geldiğini ifade etti.
HAYLİ KEYİFLİ OLDUĞU DİKKATLERDEN KAÇMADI
Görüntüler sırasında konuşmakta zorlanan ve hayli keyifli olduğu dikkatlerden kaçmayan usta oyuncu, kamuoyunda merak uyandıran bu buluşmanın bir iş görüşmesi olduğunu vurguladı.
PROJE GÖRÜŞECEKLERMİŞ
Özdilek, söz konusu sanatçıyla proje üzerine değerlendirme yaptıklarını ve görüşmenin profesyonel bir çerçevede gerçekleştiğini dile getirdi.