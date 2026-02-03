Eşref Rüya'nın Hıdır'ı fena yakalandı

Eşref Rüya dizisinde "Hıdır" karakteriyle ekrana gelen Levent Özdilek, sokakta bir kadınla yürürken görüntülendi. Yanındaki kişinin Gürcistanlı olduğunu belirten Özdilek, kadının uluslararası bir projede yer aldığını ve Türkiye'ye bu kapsamda geldiğini ifade etti.

HAYLİ KEYİFLİ OLDUĞU DİKKATLERDEN KAÇMADI

Görüntüler sırasında konuşmakta zorlanan ve hayli keyifli olduğu dikkatlerden kaçmayan usta oyuncu, kamuoyunda merak uyandıran bu buluşmanın bir iş görüşmesi olduğunu vurguladı.

PROJE GÖRÜŞECEKLERMİŞ

Özdilek, söz konusu sanatçıyla proje üzerine değerlendirme yaptıklarını ve görüşmenin profesyonel bir çerçevede gerçekleştiğini dile getirdi.