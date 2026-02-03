Haberler

Eşref Rüya'nın Hıdır'ı fena yakalandı

Eşref Rüya'nın Hıdır'ı fena yakalandı Haber Videosunu İzle
Eşref Rüya'nın Hıdır'ı fena yakalandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eşref Rüya dizisinde "Hıdır" karakterini canlandıran usta oyuncu Levent Özdilek, Gürcistanlı bir kadınla sokakta yürürken görüntülendi. Özdilek, yanındaki kadının kim olduğunun sorulması üzerine ünlü bir sanatçı olduğunu, uluslararası bir proje için geldiğini ve onun görüşmesini yaptıklarını söyledi.

  • Levent Özdilek, sokakta Gürcistanlı bir kadınla yürürken görüntülendi.
  • Levent Özdilek, kadının uluslararası bir projede yer aldığını ve Türkiye'ye bu kapsamda geldiğini belirtti.
  • Levent Özdilek, görüşmenin bir iş görüşmesi olduğunu ve profesyonel bir çerçevede gerçekleştiğini açıkladı.

Eşref Rüya dizisinde "Hıdır" karakteriyle ekrana gelen Levent Özdilek, sokakta bir kadınla yürürken görüntülendi. Yanındaki kişinin Gürcistanlı olduğunu belirten Özdilek, kadının uluslararası bir projede yer aldığını ve Türkiye'ye bu kapsamda geldiğini ifade etti.

HAYLİ KEYİFLİ OLDUĞU DİKKATLERDEN KAÇMADI

Görüntüler sırasında konuşmakta zorlanan ve hayli keyifli olduğu dikkatlerden kaçmayan usta oyuncu, kamuoyunda merak uyandıran bu buluşmanın bir iş görüşmesi olduğunu vurguladı.

PROJE GÖRÜŞECEKLERMİŞ

Özdilek, söz konusu sanatçıyla proje üzerine değerlendirme yaptıklarını ve görüşmenin profesyonel bir çerçevede gerçekleştiğini dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Trump'a ortaya saçılan bu fotoğraflar soruldu, bakın yanıtı ne oldu

Ortaya saçılan bu fotoğraflar soruldu, bakın yanıtı ne oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni paket
Ülke şokta! Eski bakan da sapık milyarderin evinden çıktı

Ülke şokta! Eski bakan da sapık milyarderin evinden çıktı
AK Partili Akbaşoğlu'ndan emeklilere: Gabar'ı bekleyin

AK Partili isimden emeklilere: Gabar'ı bekleyin
Ademola Lookman, Atletico Madrid'de! Bonservisi ve maaşı belli oldu

Lookman imzayı attı! İşte bonservisi ve maaşı
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni paket
Fenerbahçe'de ayrılık! En-Nesyri maç sonunda takımla vedalaştı

Ayrılık! Maç sonunda takım arkadaşlarıyla vedalaştı
İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu! 96 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu