Eski Türkiye Güzeli Kanseri Yendi! İşte Son Hali

13 yaşında kansere yakalanan ve hastane odasında ölümü bekleyen Gamze Balım, hastalığını yendikten sonra 2014 yılında Fashion TV Modellik Yarışmasında Türkiye ikinci güzeli seçildi.

EKRANLARA DÖNÜŞ HAZIRLIĞI YAPIYOR

Yıllar sonra İstanbul'da objektiflere yansıyan Gamze Balım, yakın zamanda ekranlara döneceğini söyledi.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Gamze Balım, "Uzun zamandır ekranlarda yoktum. Yeni bir dizi projesiyle ekranlara dönüyorum, çok heyecanlıyım. Uzak kaldığım dönemde de bol bol spor yapıp oyunculuk dersleri aldım" dedi.

GAMZE BALIM HASTALIĞI NE?

Gamze Balım, hastalık süreciyle ilgili yıllar önce şu açıklamayı yapmıştı:

"2007 yılının yazında öksürük nefes alamama merdivenleri çıkarken tıkanma ve vücudumda ciddi anlamda farklılıklar olmaya başladı. Bir akşam da nefes alamayıp yüzüm falan morardı, boğulma noktasına geldim. O gece hastaneye gittik boğazımda yumurta kadar bir şişlik olmuştu.

Doktor anneme, 'Ailenizde kanser var mı?' diye sorduğunda annemin yüzüme bakıp gözünden yaş süzüldüğünü gördüm. Meğer hastalığım son evredeymiş... 9 ay kadar hastanede kaldım. Şişlik vardı bir yumurta kadar ama sürekli dondurma falan yiyordum, soğuk su içiyordum. 13 yaşında bir çocuğun kanser olduğunu düşünmek mümkün değil."

"KEMOTERAPİYE YANIT VERMEDİM"

Sözlerini sürdüren Gamze Balım, "8 kür kemoterapi gördüm ama yanıt vermedim. Aynı kaderi yaşadığım paylaştığım arkadaşlarım oldu hepsi maalesef artık hayatta değil. İnsan o psikolojiyi yaşarken artık ölümü bekliyor. Çünkü oturup dertleştiğimiz insanların bir gün sonra öldüğünü duyuyordum" dedi.

Gamze Balım, "Bu hastalık sana ne öğretti?" sorusuna, "Hayatında belki 50 yılda alacağın tecrübenin en ağırını yaşayarak öğreniyorsun. İnançlı bir ailede yetiştim. Şuna inandım ki herkesin bir inişi ve çıkışı var. Benim de küçük yaşta bunu yaşamam gerekmiş.

"ÇOK ŞÜKÜR HAYATA TUTUNDUM"

Bu hastalık 13 yaşındaki bir çocuğu çok güçlü bir kadın yapıyor. İnsanı çok fazla olgunlaştırıyor. Hiçbir zaman yaşıtların gibi düşünemiyor, onlar gibi yaşayamıyorsun. Bir duruma yaşıtların gibi bakamıyorsun. Radyoterapi ve kemoterapi tedavisini aynı anda gördüm. Çok şükür öyle hayata tutundum" cevabını verdi.

GAMZE BALIM KİMDİR?

Gamze Balım, 1994 yılında İzmir'de doğmuştur. Eğitimini Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü'nde tamamlamıştır. 2012 Miss Turkey yarışmasına katıldıktan sonra 2014 Miss and Mr Fashion yarışmasında ikinci olarak adını duyurmuştur. İlk oyunculuk deneyimini Paramparça dizisi ile yaşayan güzel oyuncu, Şevkat Yerimdar dizisinde 'Ayça' karakterini canlandırdı.

Gamze Balım, 13 yaşında kansere yakalanarak belki de hayatının en ağır tecrübesini edindi. Hastalığını atlattıktan 5 yıl sonra "Bakın ben, güzel oldum" diyebilmek için Miss Turkey'e katıldı.

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