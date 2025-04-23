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Enola Holmes 3'te Millie Bobby Brown ve Henry Cavill Yeniden Bir Araya Geliyor

Enola Holmes 3'te Millie Bobby Brown ve Henry Cavill Yeniden Bir Araya Geliyor
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Millie Bobby Brown ve Henry Cavill, 'Enola Holmes 3' filminde birlikte rol alacak. Filmde ayrıca Louis Partridge, Helena Boham-Carter, Himesh Patel ve Sharon Duncan-Brewster yer alacak.

MILLIE Bobby Brown, Henry Cavill ve Louis Partridge yeni 'Enola Holmes' filminde bir araya gelmeye hazırlanıyor.

'Stranger Things' dizisiyle dikkat çeken Millie Bobby Brown ve Henry Cavill'in yeniden bir araya geleceği açıklandı. İkili, 'Enola Holmes 3' filminde rol alacak. Brown ile Cavill'e başrollerde Louis Partridgei Helena Boham-Carter, Himesh Patel ve Sharon Duncan-Brewster eşlik edecek.

Filmin yönetmenliğini Philip Barantini'nin üstleneceği belirtildi. Serinin üçüncü filmi, Enola Holmes'un Malta'daki maceralarını konu alacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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