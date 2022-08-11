Engin Akyürek'ten Aşk İtirafı!

Kaçış dizisiyle adından söz ettiren Engin Akyürek, aşk itirafıyla dikkat çekti. Akyürek, "Aşk bir kelime, bir duygu olarak hayatımızda hep vardır" dedi. İşte detaylar...

Kaçış dizisiyle ekranlara dönen Engin Akyürek, 'Marie Claire' dergisinin son sayısında yer aldı.

Hayatında kimse olmadığı düşünülen ünlü oyuncu, aşk hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

"HEP KALBİMDE OLMASINI İSTERİM"

Engin Akyürek, "As¸k bir kelime, bir duygu olarak hayatımızda hep vardır. Bazen bir arayıs¸, bazen bir umut olarak da hayatımıza girebilir. Fakat as¸kın gerc¸ek anlamdaki yerini, kalbimize mi, aklımıza mı du¨s¸ecegˆini, biri girmeden asla bilemeyiz. Hep kalbimde olmasını isterim tabii ki…" dedi.

ENGİN AKYÜREK KİMDİR?

Engin Akyürek, 12 Ekim 1981'de Ankara'da dünyaya gelmiştir. Türk dizi, sinema oyuncusu.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü mezunu olan Engin Akyürek, Türkiye'nin Yıldızları adlı yarışma programında birinci olarak sanat dünyasına adım attı.Yarışmanın sona ermesinin ardından, Yabancı Damat adlı tv dizisinin kadrosuna katıldı. 2004 - 2007 yılları arasında Yabancı Damat dizisinde Kadir Sadıkoğlu karakterini canlandıran Akyürek, 2006 yılında ise Kader adlı sinema filminde Cevat karakterini canlandırdı. 2007 - 2008 yılları arasında Atv'de yayınlanan Karayılan adlı tv dizisinde Nizipli rolüyle kamera karşısına geçti.

2009 yılında Bir Bulut Olsam adlı dizide Mustafa Bulut karakterini canlandıran oyuncu, 2010-2012 yılları arasında Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide Kerim Ilgaz karakterini canlandırmıştır. Farah Zeynep Abdullah ile birlikte, 2014 yılında vizyona giren Bi Küçük Eylül Meselesi adlı filmin başrolünde yer aldı. 2014 yılında Tuba Büyüküstün ile birlikte başrolünü paylaştığı Kara Para Aşk adlı dizide Ömer Demir karakterini canlandırdı.Uluslararası Seul Drama Ödülleri 2015'te "En İyi Aktör" seçilmiştir. ve Emmy için "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde aday olmuştur.

Akyürek, 'Kaçış' dizisiyle ekranda yer alıyor.