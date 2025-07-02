Emre Altuğ'la aşk yaşadığı iddia edilmişti! Didem Delen'in paylaştığı fotoğraf başkasına ait çıktı

Emre Altuğ'la aşk yaşadığı iddia edilmişti! Didem Delen'in paylaştığı fotoğraf başkasına ait çıktı
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Bir süredir özel hayatını gizli tutan Emre Altuğ'un ilişki açıklaması sonrası gözler sunucu Didem Delen'e çevrildi. Sosyal medyada kalp emojili bir erkek fotoğrafı paylaşan Delen'in, Emre Altuğ'la birlikte olduğu öne sürüldü. Ancak kısa süre sonra fotoğrafın 2023'te Pinterest'te yayınlandığı ve bambaşka bir kişiye ait olduğu anlaşılınca iddialar geçerliliğini yitirdi.

Bir süredir özel yaşamını gözlerden uzak sürdürmeyi tercih eden Emre Altuğ, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sanat camiasından biriyle yaklaşık bir yıldır birlikte olduğunu belirtmiş, ancak isim vermemişti. Bu açıklamanın ardından birçok isimle ilgili tahminler ortaya atıldı.

Sunucu Didem Delen'in sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım dikkat çekti. Paylaştığı fotoğrafta yanında bir erkek bulunuyordu.

Emre Altuğ'la aşk yaşadığı iddia edilmişti! Didem Delen'in paylaştığı fotoğraf başkasına ait çıktı

Yüzü görünmeyen bu kişinin kolundaki saatin, Emre Altuğ'un daha önce taktığı saatle benzerlik göstermesi, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Emre Altuğ'la aşk yaşadığı iddia edilmişti! Didem Delen'in paylaştığı fotoğraf başkasına ait çıktı

Ayrıca fotoğrafta kırmızı kalp emojisi kullanılması, aşk iddialarını daha da artırdı. Bazı haber siteleri, bu paylaşıma dayanarak Delen ve Altuğ arasında bir ilişki olabileceğini öne sürdü.

Emre Altuğ'la aşk yaşadığı iddia edilmişti! Didem Delen'in paylaştığı fotoğraf başkasına ait çıktı

DEDİKODULAR YALAN ÇIKTI

Ancak kısa süre sonra, fotoğrafın aslında 2023 yılında Pinterest'te paylaşıldığı ve başka bir kişiye ait olduğu ortaya çıktı. Görselin kaynağı belirlenince, Delen'in bu kareyi kendi sosyal medya hesabında paylaşmasının kafa karışıklığına neden olduğu yorumları yapıldı.

Emre Altuğ'la aşk yaşadığı iddia edilmişti! Didem Delen'in paylaştığı fotoğraf başkasına ait çıktı

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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