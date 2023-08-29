Elton John Monako'da Hastaneye Kaldırıldı

76 yaşındaki İngiliz sanatçı Elton John, evinde düştükten sonra hafif yaralanmalar nedeniyle Monako'daki Princess Grace hastanesinin ortopedi bölümüne götürüldü ve burada tedavi altına alındı. Ünlü ismin temsilcisi, John'un 28 Ağustos Pazartesi sabahı taburcu edildiğini ve şu anda sağlıklı bir şekilde evinde olduğunu doğruladı.