Haberler

Elton John Monako'da Hastaneye Kaldırıldı

Magazin Haberleri

76 yaşındaki İngiliz sanatçı Elton John, evinde düştükten sonra hafif yaralanmalar nedeniyle Monako'daki Princess Grace hastanesinin ortopedi bölümüne götürüldü ve burada tedavi altına alındı. Ünlü ismin temsilcisi, John'un 28 Ağustos Pazartesi sabahı taburcu edildiğini ve şu anda sağlıklı bir şekilde evinde olduğunu doğruladı.

76 yaşındaki İngiliz sanatçı Elton John, evinde düştükten sonra hafif yaralanmalar nedeniyle Monako'daki Princess Grace hastanesinin ortopedi bölümüne götürüldü ve burada tedavi altına alındı.

Ünlü ismin temsilcisi, John'un 28 Ağustos Pazartesi sabahı taburcu edildiğini ve şu anda sağlıklı bir şekilde evinde olduğunu doğruladı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Elton John Monako Magazin Sağlık Haberler

title