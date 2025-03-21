Dünyaca ünlü dergiye kapak olan Hande Erçel'i hayranları tanıyamadı

Ünlü oyuncu Hande Erçel, İspanya'daki tatilinin ardından Marie Claire dergisinin nisan sayısı için kamera karşısına geçti. Erçel'in cesur elbise tercihi ve farklı görüntüsü hayranlarını şaşırttı.

Sevgilisi Hakan Sabancı'yla İspanya'ya giden oyuncu Hande Erçel, dünyaca ünlü Marie Clear dergisinin nisan sayısı için kamera karşısına geçti. Cesur bir elbise tercih eden Hande Erçel'in son halini hayranları tanımakta güçlük çekti.

Son olarak dijital bir platformda yayınlanan Rüzgara Bırak isimli dizideki cesur sahneleriyle çok konuşulan Hande Erçel, sosyal medya sayfasını aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor. Yaptığı paylaşımlarla gözleri üzerine çekmeyi başaran Hande Erçel son olarak Marie Clear dergisinin yerni sayısı için objektif karşısına geçti. Dergi için birbirinden özel pozlar veren Hande Erçel, derginin Nisan ayı kapağını sosyal medya sayfasından paylaştı.

İşte o kare;

HAYRANLARI TANIMAKTA ZORLANDI

Hande Erçel'in paylaşımını gören bazı sosyal medya kullanıcıları ünlü ismi tanımakta zorlandı. Kullanıcılar Hande Erçel'in fotoşopla çok fazla değiştiğini savundu. Güzel oyuncuya, "Fotoşopu abartmışsınız", "Bana Hande'mi geri verin", "Bu fotoğraf Hande Erçel'den başka herkese benziyor", "Bu kişinin Hande Erçel ile alakası yok" şeklinde yorumlar yapıldı.