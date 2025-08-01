GRAMMY ödüllü şarkıcı Dua Lipa, Kosova Cumhuriyeti vatandaşlığına kabul edildi.

Kosova asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Kosova Cumhuriyeti vatandaşı oldu. Londra'da dünyaya gelen ve üç yıl önce Arnavutluk vatandaşı olan Lipa, bu kez de Kosova Cumhuriyeti'nden vatandaşlık aldı.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, ülkemizin tarihindeki en önemli kültür figürlerinden biri olan Dua Lipa'ya Kosova Cumhuriyeti vatandaşlığını verme onuruna eriştim. Dua ve Kosova birbirinden ayrılmazdı. Dünyanın en büyük sahnelerinden milyonlarca insanın kalbine kadar, hikayemizi güç, gurur ve zarafetle taşıdı. Sınırları zorladı, tarih yazdı, dünyaya büyüklüğün kim olduğunuzu ve nereden geldiğinizi bilmekle başladığını hatırlattı. Dua'nın Kosova için yaptığı ve yapmaya devam ettiği her şey için minnettarlığımız sonsuz" ifadelerini kullandı.