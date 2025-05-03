Doktorlar dizisinin oyuncuları seneler sonra basketbol maçında buluştu

Bir döneme damgasını vuran ve halen tekrarlarıyla izleyicilerin ilgisini çeken Doktorlar dizisinin sevilen oyuncuları Yasemin Özilhan, Devrim Nas ve Yağmur Atacan yıllar sonra Anadolu Efes'in maçında bir araya geldi.

2006-2011 yılları arasında ekranlara gelen dizide Ela karakterini canlandıran Yasemin Özilhan, Hasan rolüyle tanınan Yağmur Atacan ve plastik cerrah Arslan'a hayat veren Devrim Nas'ın buluşması, hayranlarını sevindirdi.

Ünlü isimler Anadolu Efes-Panathinaikos mücadelesini birlikte izlerken, bu özel buluşmanın görüntülerini Yasemin Özilhan sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.