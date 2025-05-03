Doktorlar dizisinin oyuncuları seneler sonra basketbol maçında buluştu

Doktorlar dizisinin oyuncuları seneler sonra basketbol maçında buluştu
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Fenomen dizi Doktorlar'ın unutulmaz isimleri Yasemin Özilhan, Devrim Nas ve Yağmur Atacan yıllar sonra Anadolu Efes maçında buluştu. Özilhan'ın paylaştığı buluşma görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Bir döneme damgasını vuran ve halen tekrarlarıyla izleyicilerin ilgisini çeken Doktorlar dizisinin sevilen oyuncuları Yasemin Özilhan, Devrim Nas ve Yağmur Atacan yıllar sonra Anadolu Efes'in maçında bir araya geldi.

Doktorlar dizisinin oyuncuları seneler sonra basketbol maçında buluştu

2006-2011 yılları arasında ekranlara gelen dizide Ela karakterini canlandıran Yasemin Özilhan, Hasan rolüyle tanınan Yağmur Atacan ve plastik cerrah Arslan'a hayat veren Devrim Nas'ın buluşması, hayranlarını sevindirdi.

Doktorlar dizisinin oyuncuları seneler sonra basketbol maçında buluştu

Ünlü isimler Anadolu Efes-Panathinaikos mücadelesini birlikte izlerken, bu özel buluşmanın görüntülerini Yasemin Özilhan sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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