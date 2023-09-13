Dilek Taşı'nın Yeni Bölümünde İsyan Sahneleri

Dilek Taşı'nın ekrana gelecek yeni bölümünde büyük bir isyan çıkacak ve cezaevi yönetimi tarafından sert bir şekilde bastırılacak. Bu isyan, karakterlerin hayatında dönüşü olmayan olaylara sebep olacak.

Dilek Taşı'nın ekrana gelecek yeni bölümüne ise isyan sahneleri damga vuracak. Cezaevinde büyük bir isyan çıkınca Mustafa Yılmaz (Salih Bademci) ve koğuş arkadaşları aldıkları ceza sonrasında "at yaşamaz" koğuşuna atılır.

Cezaevi yönetimi bu isyanı çok sert bir biçimde bastırır. Yaşanan bu isyan herkesin hayatında dönülmez olaylara sebep olacaktır.