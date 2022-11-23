Depremi hisseden ünlü isimler, yaşadığı büyük korkuyu anlattı: Yataktan fırladım

Düzce'de meydana gelen 5.9'luk deprem, çevre illerde de hissedildi. Gece yarısı meydana gelen depremi hisseden Demet Akalın, Nihat Doğan ve İrem Derici, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak yaşadıkları korkuyu anlattı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 4.08 sıralarında şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 5.9 olarak açıklarken, şiddetli sarsıntı İstanbul, Ankara, Kocaeli, Sakarya gibi birçok ilden de hissedildi.

VATANDAŞLAR YARALANDI, EĞİTİME ARA VERİLDİ

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Düzce ili Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz. Bölgede kontrol amaçlı enerji kesintileri uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamasını önemle rica ederiz" ifadeleri kullanıldı. Çok sayıda vatandaşın yaralandığı depremin ardından bazı illerde eğitime ara verildi.

ÜNLÜ İSİMLERDEN PAYLAŞIM

Sabaha karşı meydana gelen depremi hisseden ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Yaşadıkları korku dolu anlatan Demet Akalın, Nihat Doğan ve İrem Derici "Allah hepimizi korusun" ifadelerini kullandı.

İşte ünlü isimlerin paylaşımları...

NİHAT DOĞAN

"Resmen yataktan fırlayacak kadar sallandık. Rabbim hepimizi korusun."

İREM DERİCİ

"Baya sallandık, çok geçmiş olsun herkese. Umarım hasar yoktur. Kalbim duruyordu yemin ederim."

DEMET AKALIN

"Büyük salladı, rabbim korudu. Psikolojide sanki başlayınca bitmeyecek gibi. Rabbim hepimizi korusun."