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Denizli'de Romantik Evlilik Teklifi, Çift İkinci Baharlarına Adım Attı

Denizli'de Romantik Evlilik Teklifi, Çift İkinci Baharlarına Adım Attı
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Denizli'de emekli güvenlik uzmanı Ali Akbaş, Kuşadası sahilinde iş kadını Dürdana Özdemir'e sürpriz evlilik teklifi yaptı. Düğünlerinde önemli isimler katıldı.

DENİZLİ (İHA) – Denizlili emekli güvenlik uzmanı, geçtiğimiz 14 Şubat'ta Kuşadası sahilinde planörle evlilik teklifi yaptığı iş kadınıyla ikinci baharına adım attı.

Denizlili emekli güvenlik uzmanı Ali Akbaş, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Kuşadası sahilinde yürüyüşe çıkardığı iş kadını Dürdana Özdemir'e "Benimle evlenir misin Dürdane" afişi asılı planörle sürpriz bir evlilik teklifi yapmıştı. Karşılaştığı ilk evlilik teklifini kabul eden iş kadını ve emekli güvenlik uzmanı düğün hazırlıklarına başlamıştı.

Emekli güvenlik uzmanı Ali Akbaş ile gayrimenkul ve turizm sektörlerinde yatırımları olan iş kadını Dürdana Özdemir, Kuşadası'nda düzenlenen görkemli bir düğünle ikinci baharlarına birlikte adım attı. Çiftin lüks bir otelde düzenlenen düğün törenine eski Denizli valilileri, emniyet müdürleri, bakanlık bürokratları, iş ve siyaset dünyasından önemli isimler katıldı. - DENİZLİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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