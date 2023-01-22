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Demet Özdemir ve Engin Akyürek Suudi Arabistan'daki ödül törenine katıldı! Güzel oyuncunun göğüs dekoltesi kırmızı halıya damga vurdu

Magazin Haberleri

Adım Farah dizisi oyuncuları Demet Özdemir ile Engin Akyürek, Suudi Arabistan'da gerçekleşen Joy Awards ödül törenine katıldı. İkili, basın mensupları ve halktan yoğun ilgi gördü.

Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in merakla beklenen dizisi "Adım Farah" dizisinin yankıları sürüyor. İsmi bile tartışma konusu olurken dizinin başrol oyuncuları Suudi Arabistan'da gerçekleşen Joy Awards ödül törenine katıldı.

ARAP HAYRANLARINDAN YOĞUN İLGİ

Ödül töreninin yapıldığı mekana ayrı ayır gelen Engin Akyürek ve Demet Özdemir Arap hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ünlü oyuncular şık stilleri ve uyumlarıyla dikkatleri çekti.

Demet Özdemir ve Engin Akyürek Suudi Arabistan'daki ödül törenine katıldı! Güzel oyuncunun göğüs dekoltesi kırmızı halıya damga vurdu

GÖĞÜS DEKOLTESİ DİKKAT ÇEKTİ

Geceye derin dekolteli elbisesiyle katılan güzel oyuncu Demet Özdemir kırmızı halıda basın mensuplarının da ilgi odağı oldu.

Demet Özdemir ve Engin Akyürek Suudi Arabistan'daki ödül törenine katıldı! Güzel oyuncunun göğüs dekoltesi kırmızı halıya damga vurdu

Demet Özdemir ve Engin Akyürek Suudi Arabistan'daki ödül törenine katıldı! Güzel oyuncunun göğüs dekoltesi kırmızı halıya damga vurdu

Demet Özdemir ve Engin Akyürek Suudi Arabistan'daki ödül törenine katıldı! Güzel oyuncunun göğüs dekoltesi kırmızı halıya damga vurdu

Demet Özdemir ve Engin Akyürek Suudi Arabistan'daki ödül törenine katıldı! Güzel oyuncunun göğüs dekoltesi kırmızı halıya damga vurdu

Demet Özdemir ve Engin Akyürek Suudi Arabistan'daki ödül törenine katıldı! Güzel oyuncunun göğüs dekoltesi kırmızı halıya damga vurdu

Demet Özdemir ve Engin Akyürek Suudi Arabistan'daki ödül törenine katıldı! Güzel oyuncunun göğüs dekoltesi kırmızı halıya damga vurdu

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Engin Akyürek Demet Özdemir Magazin Haberler

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