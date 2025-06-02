Demet Akalın'ın Kuzeni Hakkın Kılıç Hayatını Kaybetti

Demet Akalın'ın Kuzeni Hakkın Kılıç Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şarkıcı Demet Akalın'ın kuzeni Hakan Kılıç, solunum rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cenazesi ise Gölcük'te toprağa verildi.

ŞARKICI Demet Akalın'ın Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan kuzeni Hakan Kılıç (61) solunum rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Bugün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kılıç'ın cenazesi toprağa verildi. Cenazeye Akalın ve eşi Okan Kurt da katıldı.

Yaklaşık 10 gün önce solunum rahatsızlığı nedeniyle önce Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ardından da Gebze'de bulunan hastaneye sevk edilen şarkıcı Demet Akalın'ın teyzesinin oğlu, evli ve 3 çocuk babası Hakan Kılıç tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Kuzeninin vefat haberini sosyal medya hesabı üzerinden duyuran şarkıcı Akalın, "Dağ gibi Hakan abim gitti. Teyzemin emaneti gitti" ifadelerini kullandı.

Kılıç'ın cenazesi ailesi tarafından teslim alınmasının ardından Gölcük ilçesindeki Değirmendere Merkez Cami'ye getirildi. Kılıç'ın ailesi ve Akalın, eşi Okan Kurt taziyeleri kabul etti. Akalın cenazede gözyaşlarını tutamadı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kılıç'ın cenazesi Değirmendere 17 Ağustos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber-Kamera: Nazım Özgün ERBULAN-Ardacan UZUN/GÖLCÜK (Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Beyaz Saray: Donald Trump Türkiye'de Zelenski ve Putin ile görüşmeye açık.

Erdoğan'ın "Türkiye" çağrısına Trump'tan yanıt
İşte Rusya'nın Ukrayna'ya sunduğu ateşkes şartları

İşte Rusya'nın Ukrayna'ya sunduğu "ateşkes" şartları
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakın zamanda enerji konusunda müjdelerimiz olacak

Kabine sonrası heyecanlandıran açıklama: Yakında müjdelerimiz olacak
DEM Parti'nin yeni Meclis Başkanvekili Pervin Buldan oldu

İşte Sırrı Süreyya Önder'in yerine geçen isim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böyle bir ölüm şekli yok! Sadece 1 kişi kurtuldu, o da arkasına bakmadan kaçtı

Böyle bir ölüm şekli yok
Uçak sonunda İstanbul'a iniyor! Süper Lig'e hoş geldin Paul Pogba

Uçak sonunda İstanbul'a iniyor! Süper Lig'e hoş geldin Paul Pogba
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti

Belediye mi işçiler mi? Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Victor Nelsson'a sürpriz talip! Galatasaray'ın ezeli rakibi istiyor

Nelsson'a sürpriz talip! Süper Lig devi şartlarını sordu
BioNTech ve BMS, kanser ilacı İçin 11 milyar dolarlık anlaşma imzaladı

Kanser aşısı için dev anlaşma
Türk futbol tarihinde benzeri olmayan sözleşme! İşte Osimhen'in Galatasaray'dan istediği para

Galatasaray'da kalmak için servet istiyor
Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi

Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi
Şampiyonluk kutlamalarında yuhalanan Efe Akman için Premier Lig iddiası

Şampiyonluk kutlamalarında yuhalanan Efe için olay iddia
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.