Cüneyt Mete ve Şeyma Korkmaz Evliliklerinin Üçüncü Yılını Kutladılar
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"Beni Affet" dizisinde tanışıp dünyaevine giren Şeyma Korkmaz ve Cüneyt Mete, evliliklerinin 3. yılını sosyal medyada paylaştıkları romantik fotoğraflarla kutladı.
"Beni Affet" dizisinde birlikte rol alan Şeyma Korkmaz ve Cüneyt Mete çifti, birbirine düşmanca davranan iki karakteri canlandırmaktaydı.
Çiftin dizi setindeki arkadaşlığı aşka dönüştü ve 3 yıl önce nikah masasına oturdular. Oyuncu çift, evliliklerinin 3. yılını da sosyal medyadan aşk dolu paylaşımlarla kutladı.
Şeyma Korkmaz, eşiyle olan fotoğrafı Instagram hesabından paylaşıp, altına "El ele, gülümseyerek… Seviyorum @cuneytmete" notunu düştü.
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