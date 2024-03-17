Covid-19'u önceden haber veren Leyla Bilginel: Dergah kurma niyetindeyim

Haberler.com YouTube kanalında Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu "Haber Bahane" programının bu haftaki konuğu oyuncu ve sunucu Leyla Bilginel oldu. Dervişlik yolunda ilerlediğini ve İzmir'de orman içinde bir dergah kurmaya hazırlandığını söyleyen Bilginel, "Ben İzmir'de dağın eteklerinde yaşıyorum. Akademi için online eğitim veriyorum ama online seans yerine bire bir yapıyorum" dedi.

Kendi ismiyle kurduğu akademideki çalışmalarını anlatan Bilginel, "'5 beden 5 ben' eğitimleri veriyorum. Farklı yönleriyle hayatın bilinen gerçeklerini yanlış çoğunun, yanlış bilinenlerin de doğru olduğuna inandığım bir kum saati gibi hayatın altını üstüne çeviriyorum." dedi.

"COVID-19'U 1 YIL ÖNCESİNDEN HABER VERMİŞTİM"

Covid-19 salgınını 1 yıl öncesinden haber verdiğini hatırlatan Bilginel, "Ben danışanlarıma 1 saat içinde muazzam bir çözüm yapıyorum. Danışanlarımın kendisiyle ilgili sorunları çözmesini sağlıyorum, şifa buluyorlar. Alevi kökenli biriyim ama "Aleviyim" demek istemiyorum. Bana göre Alevilik bir mezhep değil, yaşam felsefesidir. Benim annem de şifacı bir kadındı, hocalarımızdan el almış. Ben haddimi bildiğim için şifacıyım demek yerine buna vesile olan kişiyim."

"DERGAH KURMA NİYETİNDEYİM"

Ünlü isim, dergah kurmak için hazırlıklara başladığını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "50 yaşından sonraki hizmetlerimin tabiata olacağına niyetlendiğim için bir dergah kurma niyetindeyim. Doğanın içinde bir yer hazırlıyorum. Allah'ın izniyle dervişlik yolundayım ve dergahıma da en çok gençler gelecek. Çocukluğumdan beri uhrevi bir hayatım vardı. Gençlik döneminde bundan kazarak bir festival kızı olmuştum. Çocukluğumdan beri kerameti, bugün metafizik olarak anlatılan birçok şeye şahit olmuş birisiyim. Gözlerimle gördüm, yaşadım. Ben ağaçların sabaha doğru selam verdiğini gördüm."