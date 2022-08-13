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Cengiz Coşkun Romanyalı Sevgilisiyle Evlendi

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Cengiz Coşkun Romanyalı Sevgilisiyle Evlendi

Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'ı Cengiz Coşkun, 8 yıllık Romanyalı aşkı Beatrica Lorena ile dünya evine girdi.

Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'ı Cengiz Coşkun, uzun süredir birlikte olduğu Romanyalı güzel Beatrica Lorena ile evlendi. Çiftin şahitliğini Diriliş Ertuğrul dizisinden rol arkadaşı Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar yaptı.

Çifti bu mutlu gününde yönetmen Metin Günay ve birçok oyuncu dostu da yalnız bırakmadı.

Cengiz Coşkun ile sevgilisi Beatrica Lorena'nın 8 yıldır birlikte olduğu biliniyordu.

Snob Magazin / Magazin

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