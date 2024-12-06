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Cem Belevi'nin Yeni Şarkısı 'Müptela' Yayınlandı

Cem Belevi'nin Yeni Şarkısı 'Müptela' Yayınlandı
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Türk pop müziğinin yıldızı Cem Belevi, Cemiyet Gazinosu projesinin merakla beklenen ikinci şarkısı 'Müptela' ile dinleyicilerin beğenisine sunuldu. Şarkı, 80'lerin arabesk atmosferini modern bir yaklaşımla harmanlayarak keyifli bir müzik deneyimi sunuyor.

Türk pop müziğinin başarılı ismi Cem Belevi, Cemiyet Gazinosu projesinin merakla beklenen ikinci şarkısı 'Müptela' ile bugün dinleyicilerle buluştu.

Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanan, sözü ve müziği Cem Belevi'ye düzenlemesi ise Osman Taşdaş'a ait olan şarkı, 80'lerin arabesk ve nostaljik atmosferini modern bir yaklaşımla harmanlayan 'Müptela' dinleyicilere keyifli, enerjik ve akılda kalıcı bir müzik deneyimi sunuyor. Şarkı, hareketli ritmi, çok sesli enstrümantal zenginliği ve melodisiyle dikkat çekiyor. Belevi'nin yeni şarkısı Müptela bugün dinleyicilerle buluşuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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