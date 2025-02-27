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Çağla Şıkel, yeni aşkını anlattı: Kalbim hızlı atmaya başlıyor

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Ünlü manken Çağla Şıkel, yeni sevgilisi iş insanı Erinç Ulutürk hakkında ilk kez konuştu. İki çocuk annesi olan Şıkel, yeni ilişkisi hakkında 'Kalbim hızlı atmaya başlıyor' ifadelerini kullandı.

Ünlü manken Çağla Şıkel, kısa bir süre önce iş insanı Erinç Ulutürk ile aşk yaşamaya başlamıştı. Yeni sevgilisi hakkında konuşan Şıkel, sevgilisi hakkında sarf ettiği sözlerle dikkat çekti.

Manken, oyuncu ve sunucu Çağla Şıkel, 2008 yılında evlendiği Emre Altuğ ile evliliğini 2015 yılında bitirmişti. Bu evlilikten Kuzey ve Uzay isminde iki oğlu bulunan ünlü isim, evliliği bittikten sonra yalnızca Nail Gönenli ile aşk yaşamıştı.

YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Geçtiğimiz yıl ilişkisini sonlandıran Şıkel, aradığı aşkı iş insanı Erinç Ulutürk'te buldu. Geçtiğimiz günlerde Londra'daki defile dönüşü sevgilisiyle görüntülenen ünlü manken yeni ilişkisi hakkında konuşmazken, bu sabah muhabirlerin ısrarlarına dayanamayarak aşkını anlattı.

"KALBİM HIZLI ATMAYA BAŞLIYOR"

Özel hayatı hakkında konuşan Çağla Şıkel, "Kalbim hızlı atmaya başlıyor. Konuşmayı istemiyorum, iki çocuk annesi olarak bunu çok aleni şekilde… Biz birbirimiz tanıma dönemindeyiz" ifadelerini kullandı.

Şıkel, "Magazine düşecek kadar detay vermeye utanıyorum. Kalbim çarpıyor ve terlemeye başlıyorum. İnsanlar birbiriyle tanışıyor ve tanımaya çalışıyorlar, bizde öyle bir dönemdeyiz" dedi.

Çağla Şıkel, yeni aşkını anlattı: Kalbim hızlı atmaya başlıyor
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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