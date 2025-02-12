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Bülent Ersoy'un hayatı sinema filmi oluyor

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Sanatçı Bülent Ersoy'un hayatı, Orchestra Content tarafından sinema filmi yapılacak. Senaryosunu Mine Şengöz'ün kaleme aldığı filmin öyküsü, sanatçı tarafından da onaylandı.

Bülent Ersoy'un hayatı ve yaşamının bilinmeyen yönleri, sinema filmi olacak.

Orchestra Content imzası taşıyan filmin senaryosunu Mine Şengöz kaleme aldı. Kendine özgü tarzıyla tanınan ve sevilen sanatçının hikayesini anlatacak filmin öyküsü Ersoy tarafından onaylandı. Filmin tretman çalışmasının mayıs ayında tamamlanması planlanıyor.

"HAYATIMIN İMZASI"

Filmde Ersoy'u kimin canlandıracağı ise henüz açıklanmadı. Sanatçı, geçtiğimiz yıllarda imza attığı film için yaşadığı heyecanı sosyal medya hesabından "Hayatımın imzası" notuyla paylaşmıştı.

Bülent Ersoy'un hayatı sinema filmi oluyor

Bülent Ersoy'un hayatı sinema filmi oluyor
Kaynak: AA / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Hayatının neyi film olacakki kim izler

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