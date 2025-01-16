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Bülent Ersoy, film galasına zombi makyajıyla katıldı

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Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, Kutsal Damacana 5 - Zombi filminin galasına zombi makyajıyla katıldı. Ersoy'un o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, bu kez zombi makyajıyla sosyal medyanın gündemine girdi. Ünlü sanatçı Kutsal Damacana 5-Zombi filminin galasına katıldı.

Galaya zombi makyajıyla giden Ersoy'un görüntüleri kısa sürede sosyal medyada çok konuşulan başlıkların arasına girdi.

ZOMBİYİ CANLANDIRIYOR

17 Ocak'ta vizyona girecek Kutsal Damacana 5-Zombi filminde ünlü sanatçı Bülent Ersoy, bir zombiyi canlandırıyor.

Bülent Ersoy, film galasına zombi makyajıyla katıldı
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Magazin
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Bülent Ersoy, makyajıyla sosyal medyanın gündeminde
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıKralçıplak:

Makyaja gerek yoktu ki doğal haliyle zaten bir zmbi

Yorum Beğen22
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Haber YorumlarıBARBAROS:

Bence bu makyajsız hali bu oluşumun..

Yorum Beğen6
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Haber YorumlarıMEHMET K.:

Oğlumuz daha güzel olmuş böyle

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Haber YorumlarıOrhan ŞENGÜL:

Bunun için makyaj yapmasına gerek yoktu ki...

Yorum Beğen1
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Haber YorumlarıIstecram null:

zaten organik zombi makyaja gerek yokduki aq

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