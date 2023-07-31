Benim Güzel Ailem 6. Bölüm Özeti

Deniz ile Kaan'ın arasındaki buzlar nihayet erir. Sözde evlilik yıldönümü için dışarda bir mekanda yemeğe gitmek üzere kapıdan çıkan Deniz ve Kaan karşılarında Kaan'ın annesi Feryal ile karşılaşırlar. Feryal hayalet görmüş gibi bembeyaz bir yüzle on senedir görmediği oğlu Oğuz'u gördüğünü söyler. Kaan ise annesine yalan söylemeye devam ederken, gördüğü kişinin eve sipariş getiren kurye olduğunu söyler. Ferdi ise yıllardır beklediği oyunculuk teklifi için aldığı rakamı söyleyince kimse inanmaz. Derya ve Nedim kısık sesle bu haberi duyunca birbirilerini yemeğe devam ederler. Nedim bu arada kendi evlerini kapatıp eşyalarını kayınpederinin evine getirir. Sina, Rasim Usta'nın yanına gelip aslında bir komploya kurban gittiğini anlatmıştır. Canan ise ona inanmak istemekle kalmayıp gelini Öznur'u kızı Damla'yı tekrar bir şans için ikna eder mi diye ağzını aramaktadır. Sina'da Damla'ya yakın olmak için karşı köşelerinde satılık olan evi almak için harekete geçecek mi? Bu hafta yine beklenmedik sürprizlere gebe bir bölümle buluşuyoruz.

"Benim Güzel Ailem"in 6. Bölümünde neler olacak:

Deniz ile Kaan'ın arasındaki buzlar nihayet erir. Sözde evlilik yıldönümü için dışarda bir mekanda yemeğe gitmek üzere kapıdan çıkan Deniz ve Kaan karşılarında Kaan'ın annesi Feryal ile karşılaşırlar.

Feryal hayalet görmüş gibi bembeyaz bir yüzle on senedir görmediği oğlu Oğuz'u gördüğünü söyler.

Kaan ise annesine yalan söylemeye devam ederken, gördüğü kişinin eve sipariş getiren kurye olduğunu söyler.

Ferdi ise yıllardır beklediği oyunculuk teklifi için aldığı rakamı söyleyince kimse inanmaz. Derya ve Nedim kısık sesle bu haberi duyunca birbirilerini yemeğe devam ederler.

Nedim bu arada kendi evlerini kapatıp eşyalarını kayınpederinin evine getirir.

Sina, Rasim Usta'nın yanına gelip aslında bir komploya kurban gittiğini anlatmıştır. Canan ise ona inanmak istemekle kalmayıp gelini Öznur'u kızı Damla'yı tekrar bir şans için ikna eder mi diye ağzını aramaktadır.

Sina'da Damla'ya yakın olmak için karşı köşelerinde satılık olan evi almak için harekete geçecek mi? Bu hafta yine beklenmedik sürprizlere gebe bir bölümle buluşuyoruz.