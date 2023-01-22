Bebeğine verdiği isim olay olmuştu! Nihat Doğan oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi

Geçtiğimiz eylül ayında İranlı hayranı Arezoo Doğan ile nikah masasına oturan Nihat Doğan ilk kez baba olmanın heyecanını yaşıyor. Ünlü türkücü oğlu Badıkan ile ilk pozunu paylaştı.

Ünlü türkücü Nihat Doğan, geçtiğimiz sene eylül ayında apar topar İranlı hayranı Arezoo ile gözlerden uzak bir düğünle nikah masasına oturdu. Eşinin hamileliğinden dolayı sade bir düğünle evlenen Doğan, 13 Ocak'ta baba oldu.

OĞLUNA VERDİĞİ İSİM ÇOK KONUŞULDU

Oğlu ve eşini paylaşarak müjdeli haberi duyuran Nihat Doğan , "Bu dünyada en çok istediğim şey evlat sahibi olmaktı. Çok şükür 13 Ocak'ta Oğlum Badıkan dünyaya geldi. Rabbime şükürler olsun. Bana dünyanın en güzel hediyesini veren canım eşim Arezoo ya da teşekkürler olsun. Hoş geldin" ifadelerini kullanmıştı.

İLK POZ

Oğluna verdiği isim çok konuşulan Nihat Doğan Badıkan ile ilk pozunu Instagram hesabından paylaştı. Doğduğu gün oğlunun yüzünü göstermeyen ünlü türkücü bu kez Badıkan'ın yüzünü gösterdi.