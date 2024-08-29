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Başarılı çocuk oyuncu Mustafa Konak, 'Taş Kağıt Makas' dizisi kadrosuna dahil oldu

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2. Sezonun çekimlerine geçtiğimiz günlerde başlanılan Taş Kağıt Makas dizisi kadrosuna Mustafa Konak da katıldı. Konak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yeni sezonda yer alacağını duyurdu.

Başarılı çocuk oyuncu Mustafa Konak, "Taş Kağıt Makas" dizisi kadrosuna dahil oldu.

2. Sezonun çekimlerine geçtiğimiz günlerde başlanılan Taş Kağıt Makas dizisi kadrosuna Ozan Güven, Ekin Koç ve Burak Yörük gibi isimlerin yanına yeni sezonda Uraz Kaygılaroğlu, Hande Doğandemir, Yüsra Geyik, Berk Bakioğlu ile son yılların başarılı çocuk oyuncusu Mustafa Konak'ta katıldı.

Başarılı oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, yeni sezonda Taş Kağıt Makas dizisinde yer alacağını hayranlarına duyururken oynayacağı karakter hakkında bilgi vermekten kaçındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

Taş Kağıt Makas Instagram Çocuk Magazin Güncel Haberler

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