Barış Kılıç, Gamze Özçelik'in özel görüntüsünü mü çekti? Özçelik'in avukatı iddiayı kesin bir dille yalanladı

2000'li yıllarda Gökhan Demirkol ile Gamze Özçelik'in özel görüntülerini çeken kişinin Barış Kılıç olduğu iddiası magazin gündemini karıştırdı. Kılıç hakkındaki iddiaları yalanlarken Özçelik'in avukatı da yaptığı açıklamada Kılıç'ın olayla ilgisinin olmadığını ve davadaki tek sanığın da o dönem yargılandığını söyledi.

Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncusu Barış Kılıç'ın 2000'li yıllarda Gamze Özçelik ile Gökhan Demirkol'un cinsel ilişki videosunu çektiği iddiasıyla gündeme geldi. Hakkındaki iddiayı kesin bir dille yalanlayan oyuncu, yasal yollara başvuracağını söylerken Özçelik'in avukatı da yıllar sonra açıklama yaparak Kılıç'ın olayla herhangi bir ilgisinin olmadığını belirtti.

"VİDEONUN ÜÇÜNCÜ BİR KİŞİ TARAFINDAN ÇEKİLMEDİĞİ RAPORLA SABİTTİR"

Gamze Özçelik'in avukatı Fatih Volkan, yıllar sonra gündeme gelen konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Kılıç'a atılan itiraflardan dolayı vicdanının rahat etmediğini söyleyen Volkan, Birsen Altuntaş'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "18 sene önce girdiğim davanın tek sanığı vardı. O da yargılandı. Mahkum oldu ve cezası infaz edildi. Son zamanlarda sosyal medyada çıkan G.Ö'nün videolarını Barış Kılıç'ın çektiği iddia edilmekteyse de bu husus tamamen gerçeklere aykırıdır. Videonun üçüncü bir kişi tarafından çekilmediği bilirkişi raporuyla sabittir. Tarafımca üçüncü bir kişi olduğuna ilişkin bir emare olmuş olsaydı, mutlaka şikayet ederdim. Mahkemede dinlenen otelin güvenlik görevlilerinin beyanında otel odasına iki kişinin çıktığı, bir kişinin lobide beklediği ve daha sonra bu kişinin otelden ayrıldığı beyan edilmiştir."

"MASUM BİR İNSANA YAPILAN İFTİRADAN VİCDANIM RAHATSIZ OLDU"

"Ayrıca o tarihte Kadıköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 'Özel hayatın gizliliğine ilişkin' davada da Barış Kılıç hiç yargılanmamıştır. Antalya'da görülen ana davada sadece tanık olarak dinlemiştir. Ben davalarımla ilgili demeç veren bir avukat değilim. Ancak masum bir insana karşı yapılan bu iftiradan dolayı vicdanım rahatsız oldu. Ve bu hususu, yani Barış Kılıç'ın olay gecesi odada olmadığını açıkça beyan ediyorum."

Barış Kılıç

BARIŞ KILIÇ: SEBEP OLANLAR BEDELİNİ ÖDEYECEK

Avukatın ardından bir açıklama daha yapan Barış Kılıç, "18 yıldır hiçbir günahım yokken, sırf kimse daha fazla mağdur olmasın diye sessizliğimi ısrarla koruduğum bu konuyu, bilerek, isteyerek, art niyetli olarak bana, aileme ve kariyerime sistemli ve organize bir şekilde zarar vermek için sosyal medyayı kullanan sözde insanlardan, bu iğrençliğin hesabını maddi ve manevi olarak yargı önünde soracağım. Bu insanlık dışı iftiralardan dolayı çocuklarımın ve ailemin gözünden akan her damla yaşa sebep olanlar, bunun bedelini ödeyecekler. Bu konunun kamuoyunda aydınlanmasına, vicdanını ortaya koyarak Birsen Altuntaş'a açıklamasını yapan Gamze Özçelik'in dava avukatı Sn Fatih Volkan'a teşekkür ederim. Bu süreçte yanımda olan tüm sevenlerime, sonsuz minnetimi ve teşekkürlerimi iletirim" dedi.

NE OLMUŞTU?

Gökhan Demirkol ile Gamze Özçelik'in tecavüz ve kaset skandalında görüntüleri çeken kişinin Barış Kılıç'ın olduğu iddia edilmiş ancak Gökhan Demirkol, o dönem mahkemede hakimin "Üçüncü kişi var mı?" soruna "Kesinlikle yok, görüntüleri ben çektim." yanıtını vermişti.

Yıllar önce yaşanan olayın yeniden gündeme gelmesiyle konuşan Barış Kılıç ise "Bir gazetenin magazin ekinin yalan haberinden yola çıkarak hakkımda iğrenç iftiralarda bulunan herkese yargı önünde hesap soracağım. Israrla anlamak istemeyenlere söylüyorum. Bu iddiaların hiçbiri doğru değildir. Yalan haberdir. Bilmeden iftira atıyorsunuz. Gerçekten yazık" ifadelerini kullandı.

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