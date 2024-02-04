Azra Akın İkinci Çocuğunun Cinsiyetini Sürpriz Olarak Öğrenecek
Azra Akın, ikinci çocuğuna hamile olduğunu ve cinsiyetini öğrenmediklerini açıkladı. Doğumda sürpriz olarak öğreneceklerini belirten Akın, ilk çocuğunun cinsiyetini de önceden öğrenmemişlerdi.
Azra Akın açıklamasında, "Aşerme gibi bir durumum yok. İkinci çocuğuma 7 aylık hamileyim. Cinsiyetini öğrenmedik, çünkü sürpriz olsun istiyoruz. Biz sürprizi seviyoruz.
Kısmetse doğumda öğreneceğiz. Biz ilk çocuğumuz Demir'in cinsiyetini de önceden öğrenmemiştik. Doğum Türkiye'de olacak" diye konuştu.