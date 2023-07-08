Ayrılıkları kısa sürdü! Çağla Şıkel ve Nail Gönenli barıştı

6 aydır aşk yaşayan Çağla Şıkel ile Nail Gönenli çifti geçtiğimiz günlerde ilişkilerini noktaladı. Ayrılığa dayanamayan çift, ilişkilerine ikinci şansı verirken Gönenli, sosyal medya hesabından Şıkel'i öptüğü bir fotoğrafı yayınladı.

Ekranların başarılı sunucusu Çağla Şıkel, 6 ay önce avukat Nail Gönenli ile aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde ilişkilerini noktalayan çift, ayrılığa fazla dayanamayarak barıştı. Sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yapan Gönenli, barıştıklarını ilan etti.

ÇAĞLA ŞIKEL SESSİZ KALDI

İlişki yaşamaya başladıktan sonra sık sık sarmaş dolaş görüntülenen ikili, nedeni bilinmeyen bir şekilde ayrılarak herkesi şaşkına çevirmişti. Özel hayatları hakkında konuşmayan ikili, ayrılıkla ilgili de sessiz kalmıştı. Ayrılığın ardından Çeşme'de bir araya gelen çift barıştı. Instagram hesabından Şıkel'e sarılarak öptüğü bir fotoğraf paylaşarak barıştıklarını ilan eden Gönenli, "Söylenecekler yazıldı" diyerek kalp emojisi koydu. Şıkel ise sevgilisinin paylaşımına sessiz kaldı.