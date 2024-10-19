Üye Girişi
Haberler

Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik'in cenazesinde yürek yakan ağıt

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

17 Ekim'de Üsküdar'daki evinde ölü bulunan ve kalp krizi nedeniyle vefat ettiği belirlenen oyuncu Vural Çelik son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede ünlü oyuncunun tabutuna sarılan kız kardeşi "Ne olur kalk abim" diyerek ağladı.

Avrupa Yakası'nda canlandırdığı 'Kubilay Peynircioğlu' karakteri ile hafızalara kazınan Vural Çelik'in cenaze töreni yapıldı. Ailesi ve yakınlarının yanı sıra sanat dünyasından pek çok isim cenazeye katıldı. Duygu dolu anlar yaşanan törende sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı.

Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazından sonra Kilyos Mezarlığı'nda defnedilen Vural'ın ailesi, yakınları, sevenleri ve rol arkadaşları da orada bulundu. Birol Güven, Yavuz Seçkin, Ceyhun Fersoy, Sarp Apak, Pınar Altuğ, Şoray Uzun gibi pek çok rol arkadaşı da katıldı.

Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik'in cenazesinde yürek yakan ağıt

"NE OLUR KALK ABİM"

Vural Çelik'in Ordu'da yaşayan annesi ve kız kardeşi tabutun başından ayrılmadılar. Ünlü oyuncununtabutuna sarılan kız kardeşi "Ne olur kalk abim" diyerek ağladı.

"YALNIZLIĞI KENDİ SEÇTİ"

Ceyhun Fersoy, "Evinde bir video paylaşmıştı. 'Zengin olabilirsiniz, fakir olabilirsiniz ama yalnız olmayın' diye bir video paylaşmıştı. Yalnızlığı kendi seçti ama... Biz sürekli onunla konuşuyorduk. 'Hadi abi hiç değilse hayatında bir nefes birisi olsun. Elini tutacak, birlikte zaman geçirebileceğin birisi olsun diye ama... Mekanı cennet olsun" dedi.

"ARADA MESAJLAŞIR, ŞAKALAŞIRDIK"

Yavuz Seçkin, "Güzel kalbi olan fakat yalnız bir arkadaşımızdı... İçine kapanık, ufak tefek yalnızlıkları olan güzel bir arkadaşımdı, kardeşimdi... Arada mesajlaşır, şakalaşırdık telefonda... Yalnızdı ama...Biliyorsunuz bizim bulunduğumuz sektörde etrafınız çok kalabalık gibi görünür, etrafınızda çok dostunuz arkadaşınız varmış gibi görünür. Hissedersiniz ama aslında yalnızsınızdır. Vural bu yalnızlığı yaşıyordu." diye konuştu.

  • Ata Demirer: "Güzel zamanlar, güzel yıllar. Çok erken bir veda. Ailesine sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yat kardeşim."
  • Gülse Birsel: "Kubilay'ımızı çok erken kaybettik. Çok üzgünüz."
  • Hakan Yılmaz: "Çok üzgünüm. Yattığın yer cennet olsun kardeşim."
  • Hale Caneroğlu: "Üzüntümü ifade bile edemiyorum. Şoktayım. Yıllarca rol arkadaşım oldun. Işıklar içinde uyu Kubim."
  • Şenay Gürler: "Dizimizin Kubilay'ı Vural'ı çok erken kaybettik maalesef. Sevenlerine sabır dilerim."
  • Öykü Çelik: "Ahh Vural, seni tanımak, seninle çalışmak gerçekten büyük bir şanstı. Nurlar içinde uyu güzel adam."
Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik'in cenazesinde yürek yakan ağıt
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Magazin

Avrupa Yakası Kültür Sanat Vural Çelik Kalp Krizi Üsküdar Magazin Yaşam

Bebek katili çeteyle çalışan 9 hastanenin ruhsatı iptal edildi

Bebek katili çeteyle çalışan 9 hastanenin kapısına kilit vuruldu

 'Yenidoğan Çetesi'nin hemşiresi konuştu: İşler çığırından çıkınca sürekli tartıştım

İşte o hemşiresinin ilk sözleri

 Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı

Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
AK Partili vekilden kendilerini eleştirenlere sert yanıt: O yolları baban mı açtı?

Bu nasıl bir üsluptur sayın vekil: O yolları baban mı açtı?
500

Yorumlar (2)

JY:

IŞIKLAR İÇİNDE UYUSUN. YERİ DOMAYACAK DEĞERLİ BİR SANATÇIMIZI KAYBETDİK.

2
0
yanıtYanıtla
sade vatandaş:

belkide düşünmeye korkuyor olabilirsiniz acaba bende göçüp gideceğim diye merak etmeyin içiniz rahat olsun hepimiz bir gün o tabutun içine girip mezara kadar beş dakikalık bir seyahata çıkacağız ateistlerin işi zor onlar ortada kalmış nere gideceklerini bilmiyor ama kul millet yetim hakkı yemeyip milletin malını eşe dosta yandaşa peşkeş çekmeyip isaf etmemiş,haramilelere arka çıkıp yalancı şahitlik yapmamışsanız mesele yok kafanızı fazla yormayın gidin bir köşeye oturup çay demleyip için

2
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor- Başakşehir maçı 11'leri! Trabzonspor'da kimler oynayacak? 11'de kimler var? Kayserispor- Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Kayserispor- Gaziantep FK maç özeti! Bandırmaspor- Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Bandırmaspor- Karagümrük maç özeti! Yenidoğan Çetesi ruhsatı iptal edilen hastaneler hangileri? Hastaneler kapatıldı mı? S SPORT CANLI İZLE | Juventus - Lazio maçı şifresiz izlenir mi? S SPORTS FREKANS BİLGİLERİ S Sport Plus ücretsiz mi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 19 Ekim Cumartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Antalyaspor- Galatasaray muhtemel 11'ler! Antalyaspor- Galatasaray maçı saat kaçta, nerede? Discord ne zaman açılacak? Discord erişim engeli kalkacak mı? (20 Ekim) Aliya Izzetbegoviç ne zaman öldü? Aliya Izzetbegoviç kimdir? 19 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.