Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik'in cenazesinde yürek yakan ağıt

Avrupa Yakası'nda canlandırdığı 'Kubilay Peynircioğlu' karakteri ile hafızalara kazınan Vural Çelik'in cenaze töreni yapıldı. Ailesi ve yakınlarının yanı sıra sanat dünyasından pek çok isim cenazeye katıldı. Duygu dolu anlar yaşanan törende sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı.

Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazından sonra Kilyos Mezarlığı'nda defnedilen Vural'ın ailesi, yakınları, sevenleri ve rol arkadaşları da orada bulundu. Birol Güven, Yavuz Seçkin, Ceyhun Fersoy, Sarp Apak, Pınar Altuğ, Şoray Uzun gibi pek çok rol arkadaşı da katıldı.

"NE OLUR KALK ABİM"

Vural Çelik'in Ordu'da yaşayan annesi ve kız kardeşi tabutun başından ayrılmadılar. Ünlü oyuncununtabutuna sarılan kız kardeşi "Ne olur kalk abim" diyerek ağladı.

"YALNIZLIĞI KENDİ SEÇTİ"

Ceyhun Fersoy, "Evinde bir video paylaşmıştı. 'Zengin olabilirsiniz, fakir olabilirsiniz ama yalnız olmayın' diye bir video paylaşmıştı. Yalnızlığı kendi seçti ama... Biz sürekli onunla konuşuyorduk. 'Hadi abi hiç değilse hayatında bir nefes birisi olsun. Elini tutacak, birlikte zaman geçirebileceğin birisi olsun diye ama... Mekanı cennet olsun" dedi.

"ARADA MESAJLAŞIR, ŞAKALAŞIRDIK"

Yavuz Seçkin, "Güzel kalbi olan fakat yalnız bir arkadaşımızdı... İçine kapanık, ufak tefek yalnızlıkları olan güzel bir arkadaşımdı, kardeşimdi... Arada mesajlaşır, şakalaşırdık telefonda... Yalnızdı ama...Biliyorsunuz bizim bulunduğumuz sektörde etrafınız çok kalabalık gibi görünür, etrafınızda çok dostunuz arkadaşınız varmış gibi görünür. Hissedersiniz ama aslında yalnızsınızdır. Vural bu yalnızlığı yaşıyordu." diye konuştu.