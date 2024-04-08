Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Avrupa Yakası dizisi geri dönmeyecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Yakası dizisinin geri döneceği iddiaları ile ilgili dizinin yazarı Gülse Birsel açıklama yaptı.

ATV kanalında ekranlara gelen dizi 2004 yılında başlamış ve 6 sezon sürmüştü. Dizi 2009 yılında final yapmıştı. Dizinin kadrosunda Engin Günaydın, Evrim Akın, Gazanfer Özcan ve Ata Demirer gibi ünlü isimler yer almıştı.

"ÖZÜR DİLERİM"

Dizinin senaristliğini yapan Gülse Birsel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dizinin geri döneceği iddialarını yalanladı. Gürsel şu ifadeleri kullandı:

gulsebirsel-tweet.jpg

"Avrupa Yakası geri dönüyor" haberi palavra. Haberi uyduran bir de karakterler boşanmış mı, çocukları var mı, hangi oyuncular olacak, ne zaman sete giriyoruz filan uzuun uzun sallamış.

Sabahtan beri sevinçle arayan eşe dosta yaşattığım hayal kırıklığı için özür dilerim."

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Avrupa Yakası Gülse Birsel Dizi Televizyon Dizi Magazin Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

8-9 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Denizli bayram namazı saat kaçta 2024? Denizli bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Trabzon bayram namazı saat kaçta 2024? Trabzon bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Balıkesir bayram namazı saat kaçta 2024? Balıkesir bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Aydın bayram namazı saat kaçta 2024? Aydın bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Arefe günü teravih var mı? Bu akşam teravih namazı kılınacak mı? 9 Nisan bugün teravih namazı kılınır mı? Antalya bayram namazı saat kaçta 2024? Antalya bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Nevşehir bayram namazı saat kaçta 2024? Nevşehir bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Yaban Çiçekleri 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 8 Nisan Yaban Çiçekleri yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Adana bayram namazı saat kaçta 2024? Adana bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 7-8 Nisan benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Ogeday diskalifiye mi olacak, Ogeday ne yaptı 8 Nisan Pazartesi? 8-9 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Nisan Pazartesi 2024? Survivor kim kazandı? 8 Nisan Pazartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title