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Arka Sokaklar Dizisinin Setinde Kostüm Aracı Kayboldu

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Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar, Hasan Denizyaran ve Burcu Kara gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinin setinde beklenmedik bir olay yaşandı. Çekim esnasında ekibe ait kostüm aracı kaybolunca set iptal edilmek zorunda kaldı.

Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar, Hasan Denizyaran ve Burcu Kara gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinin setinde beklenmedik bir olay yaşandı. Çekim esnasında ekibe ait kostüm aracı kaybolunca set iptal edilmek zorunda kaldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinin başında gelen Arka Sokaklar dizisinin oyuncularına ait kostüm aracını kullanan şoför, çekimlere gelmedi.

Aracın ve şoförün ortadan kaybolmasıyla çekimlerde kullanılan kıyafetler, silahlar ve çelik yeleklere ulaşılamayınca set iptal edildi. Çekim gerekli kostüm ve ekipmanların temin edilmesi için ertelenirken D Media da konuyla ilgili tutanak tutarak yasal işlem başlattı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Hasan Denizyaran İlker İnanoğlu Burcu Kara Özgür Ozan Çınar Televizyon Dizi Magazin Güncel Haberler

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